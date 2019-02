La sevillana se convierte en la tercera expulsada del concurso con varios frentes abiertos dentro y fuera de la casa. Tras un acercamiento con Antonio, con beso incluido, la ex pareja se despidió poniendo de manifiesto una vez más sus diferencias. En el plató le esperaba María José, madre de su ex, y una lista interminable de supuestas amantes nombradas por Jorge Javier Vázquez.

El sueño o la pesadilla, según se mire, ha terminado para Candela. La que fuera pareja de Antonio Tejado se ha convertido en la tercera expulsada de GH DÚO. La sevillana perdió el duelo contra María Jesús Ruiz que logró salvarse de momento. Aunque en los últimos días Antonio y Candela parecían haber reconducido su maltrecha relación, la despedida en la casa fue demoledora. La joven no quiso salir sin decirle lo que sentía a su compañero de concurso: “me has estropeado el concurso. Si he salido expulsada es por tu culpa. No me merecía este trato por tu parte”. Tejado, con el que apenas hacía unas horas se estaba besando, se quedó completamente fuera de juego, casi sin saber cómo reaccionar.

Antonio: “Ojalá tuviera una varita para cambiar las sensaciones de la gente” #GHDÚOGala5 pic.twitter.com/VHOFLsOIN4 — Gran Hermano (@ghoficial) January 31, 2019

Lo cierto es que la relación entre ambos fue un ir y venir durante estas tres semanas de concurso, con muchos altibajos. Han sido ellos los que han tachado su relación de tóxica y quienes se han prometido odio eterno una y otra vez, pero al final siempre volvían a buscarse. Hasta hoy. Con la expulsión de Candela se abre una nueva etapa para ambos. Antonio tendrá que hacer su concurso sin su ex y esta tendrá que enfrentarse a todo lo que se ha dicho de él fuera de la casa.

Nada más llegar a plató, Candela tuvo que verse las caras con María José, la que hasta hace semanas era su suegra. A la madre de Antonio se la vio afectada y le reprochó muchas cosas a la ex novia de su hijo: “no te puedo perdonar cómo te has comportado con mi hijo. Las cosas que has dicho. Mi hijo dio la cara por ti e hizo el alegato. Tu te negaste. Me ha dolido mucho”. Para Candela, quien mostró máximo respeto por la madre de Tejado, no fue fácil digerir lo que oía, pero contraatacó: “me arrepiento de haber entrado en GH DÚO. La convivencia con tu hijo fue muy dura”.

María José a Candela: “La despedida me ha parecido durísima. Pero nunca me esperaba cómo te has comportado con Antonio dentro” #GHDÚOGala5 pic.twitter.com/9pqFVAVHIM — Gran Hermano (@ghoficial) February 1, 2019

A Candela le esperaban más sorpresas. Antes de dar paso a las despedidas, Jorge Javier Vázquez quiso poner en conocimiento la lista de supuestas amantes de Antonio. Entre ellas, nombres tan destacados como Amor Romeira y Sofía Suescun, de quien Candela tuvo celos en su estancia en Guadalix de la Sierra. No obstante, el plato fuerte de la noche solo se sirvió al final. El presentador sacó el testimonio de un hombre que afirmaba haber mantenido relaciones sexuales con Antonio. Jorge le preguntó si se lo creía: “se oyen muchas cosas. Pero visto lo visto, ya nada me sorprende”. Unas declaraciones que a buen seguro no gustarán a su ex y que le costará una disputa más cuando este abandone el concurso.

Lluvia de nominaciones

Irene y Kiko nominan: 3⃣ puntos para Fortu y Yoli

1⃣ punto para Sofía y Alejandro#GHDÚOGala5 pic.twitter.com/btAO6lFqLd — Gran Hermano (@ghoficial) January 31, 2019

Kiko Rivera e Irene Rosales se han vuelto a alzar con la inmunidad, lo que ha vuelto a mover los cimientos de la casa. El matrimonio vuelve a quedar fuera de las nominaciones poniendo a todos los demás en el disparadero. Los grandes perjudicados han sido las dos parejas y el trío que han salido nominados: Fortu e Yoli, Sofía y Alejandro, y Carolina Sobe, María Jesús Ruiz y Julio Ruz. El hijo de Isabel Pantoja y su nuera tenían el poder del intercambio, pero en esta ocasión decidieron no utilizarlo.