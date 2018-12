El humorista abandonó el plató tras un cruce de palabras con la youtuber sobre la educación de sus hijos. Sandra y Nagore sorprenden a todos con un baile y un beso en el plató.

Noche intensa en GH VIP. La capacidad de sorprender del reality es gigante y tan importante es lo que pasa en la casa como en el plató. En Guadalix de la Sierra la lucha por la permanencia es ya una guerra abierta. Con Suso y Asraf como finalistas, la duda está entre Miriam, Mónica y El Koala. Uno de ellos no llegará a la final y de momento los porcentajes ciegos son contundentes: un 73% no quieren que alguno de los tres llegue a buen puerto. En el plató las cosas no están más tranquilas y no han parado de suceder cosas.

Ángel abandona el plató tras discutir con Verdeliss

Calma tensa. La relación entre Verdeliss y Ángel Garó esta muy lejos de ser idílica. Los dos ex concursantes arrastran un enfrentamiento que viene de lejos y ni la posterior salida de la casa ha servido para acercar posturas. Nada más empezar el debate el cómico se mojó sobre un tema relacionado con Miriam y metió a colación los hijos de Verdeliss, algo que indignó a la youtuber. Garó vino a decir que, si tan buena persona era Miriam, que la llevara a su casa para que conviviera con su familia y le transmitiera sus valores.

Verdeliss a Ángel: “Si esto es todo lo que me puedes querer, quiéreme menos” #GHVIPDBT12 pic.twitter.com/zBFoSQsYa9 — Gran Hermano (@ghoficial) December 2, 2018

La navarra le dijo a Sandra que Ángel le daba miedo y el gaditano montó en cólera. Al sentirse atacado por Verdeliss y no encontrar consuelo entre los colaboradores, el humorista decidió abandonar el plató de muy malas formas: “Me voy al tren de los escobazos a ver si doy más miedo”.

Sandra Barneda y Nagore bailan y se besan al son de Grease

La prueba semanal era un claro homenaje al musical Grease. Sin embargo, el homenaje se extendió también al exterior. En el plató, Belén Esteban y Miguel Frigenti, así como Makoke y Tony Spina emularon a los protagonistas del musical. Tras sus interpretaciones y por sorpresa, Sandra y Nagore decidieron arrancarse a bailar. Muy sonrientes y compenetradas, parecían haberse aprendido la coreografía. De repente y, cuando nadie se lo esperaba, la presentadora y la colaboradora, que son pareja desde hace años, finalizaron la actuación con un tierno beso que hizo furor en las redes sociales.

Mónica cada vez más aislada

La ex de Carlos Lozano está muy sola en la casa. Su enfrentamiento com Miriam Saavedra ha hecho correr ríos de tinta. Llegado este punto del concurso solo puede ganar uno. Asraf y Suso llevan la avanzadilla ya que desde el jueves pasado son finalistas. En posición distinta se encuentran Miriam, Mónica y El Koala. Solo uno de ellos llegará a la final.

Mónica a Suso: “Te estás comportando como un niño” #GHVIPDBT12 pic.twitter.com/QUlKtE7ma3 — Gran Hermano (@ghoficial) December 2, 2018

Mónica ha tenido una mala semana en la que se ha enfrentado a Suso en varias ocasiones, algo que le ha dejado prácticamente sin un pilar dentro de la casa. Cabrá a la audiencia decidir si la salva o no, pero lo cierto es que cada vez se encuentra más aislada. Los porcentajes ciegos tampoco han ayudado a despejar dudas. Un 73% quiere ver fuera a uno de los tres. Nada más descubrirse el porcentaje, Miriam quiso darle un abrazo a Mónica, pero esta se negó.