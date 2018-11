La concursante habló sobre momentos dramáticos de su vida. Laura Matamoros y Mila Ximenez hacen frente común contra Makoke.

Los nominados de la semana en GH VIP eran Miriam, Aurah y El Koala. Sin embargo, en el Límite 48h de este martes, la ex de Carlos Lozano volvió a tener el favor de la audiencia. Con Miriam fuera de la ecuación, la expulsión se decidirá este jueves entre los otros dos concursantes. Una oportunidad de oro para que Aurah se abriera más, lo que realmente pasó al hacer su curva de la vida.

En el plató el silencio era absoluto. Las redes sociales ardían. La curva de Aurah fue todo emoción, con grandes dosis de dramatismo a lo largo de su corta vida. La canaria empezó hablando con cariño sobre su paso por el programa Mujeres y Hombres y viceversa. Sin embargo, después todo se torció. La joven inició una relación tormentosa con alguien cuyo nombre no quiso desvelar y de quien sufrió, supuestamente, malos tratos. El presentador, Jorge Javier Vázquez, se quedó mudo. Nadie esperaba que la concursante se abriera en canal delante de todos. No obstante, esa no fue su única revelación.

Aurah: “Suso es lo mejor que me ha pasado en 2018 después de que mi hijo saliera del hospital” #GHVIPLímite10 pic.twitter.com/3wY6Ctuvxk — Gran Hermano (@ghoficial) November 21, 2018

Aurah logró salir de esa relación que tanto la hizo sufrir y conoció al padre de su hijo, el futbolista Jesé Rodríguez. Junto a él vivió una relación que fue una autentica montaña rusa emocional: “nos fuimos a París, después a Canarias y me quedé embarazada. Se metieron terceras personas de por medio, me fue infiel.”La novia de Suso se volvió a derrumbar al recordar el nacimiento de su hijo y de lo sola que se sintió durante todo el proceso. Después de tanto sufrimiento, Aurah destacó que encontrar a Suso fue lo mejor que le ha dado el año 2018, aunque tiene miedo que el madrileño no aguante la presión una vez estén fuera de la casa.

Laura Matamoros y Mila Ximénez acorralan a Makoke

Se la tienen jurada. Cada una tendrá sus razones, pero lo cierto es que Laura Matamoros y Mila Ximénez han hecho frente común contra Makoke. Tras la expulsión de la concursante de GH VIP, Laura y Mila se han convertido en su mayor azote y no dejan pasar la más mínima oportunidad de echarle cosas en cara.

Desde hace semanas que se viene hablando de las filtraciones de Makoke. Laura hizo público algo que en su familia es vox populi: la ex de Kiko Matamoros podría haber contado información íntima de su relación a colaboradores de Sálvame. Como cabría esperar, Makoke negó la mayor. Sin embargo, Laura no está sola en su cruzada. A ella se ha unido Mila Ximénez, que ha dado por buena la versión de la hija de Kiko.

Tensión en plató entre Mila, Makoke y Laura #GHVIPLímite10 pic.twitter.com/I1wA6N5Wkk — Gran Hermano (@ghoficial) November 20, 2018

Los cuchillos volaron nada más empezar el Límite 48h. Laura le espetó a Makoke: “Has hablado con colaboradores. Lo que tu contaste lo sabías tu y mi padre”. La ex de Matamoros se defendió como pudo, pero no consiguió convencer a la que fuera su hijastra. Laura fue bastante dura: “yo con Makoke solo hablaré si es necesario. No tengo más razones para hacerlo”. Unas duras palabras que denotan la relación difícil que siempre las ha unido.