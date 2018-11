Isa Pantoja y Omar Montes, bronca y reconciliación express en el debate de GH VIP

La hija de la tonadillera y el rapero protagonizan el gran enfrentamiento de la noche. Máxima tensión entre Makoke y Belén Esteban, con encontronazo incluido. La madre de Mónica y Verdeliss visitan la casa de GH VIP.

Noche de broncas en GH VIP. El reality es una fuente inagotable de conflictos, dentro y fuera de la casa. Como cada domingo, algunos colaboradores se enfrentaron en el Debate. Sin embargo, el de ayer se ha llevado la palma. Los grandes protagonistas fueron Isa Pantoja y Omar Montes, pero no los únicos. Makoke y Belén Esteban también tenían cuentas pendientes y han aprovechado el programa de Sandra Barneda para decírselo todo a la cara. Mientras tanto, en Guadalix de la Sierra, los concursantes siguen intentando llevar la convivencia lo mejor posible. Los celos vuelven a hacer mella en la relación de Aurah y Suso y la relación entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra vuelve a entrar en punto crítico.

Isa y Omar: una relación de ida y vuelta en directo

La relación entre Isa y Omar es una autentica montaña rusa. La hija de Isabel Pantoja siempre es protagonista y aunque los reproches hacia el rapero han sido muchos, ahora es él quien se queja. Todo empezó al conocerse que Isa se divirtió junto a unas amigas el sábado por la noche. La joven decidió darse un paseo por Madrid pero a Omar le dijo que se quedaba en casa. El artista se enteró en directo y no tuvo reparos en iniciar una discusión en el plató. Tras unas duras palabras, la pareja se mantuvo en silencio el resto de la noche, hasta que al final terminaron abrazados en señal de reconciliación. Isa y Omar son una autentica pareja de ida y vuelta por la que es difícil apostar un desenlace. La propia presentadora dijo varias veces no entender en que punto se encontraban.

Makoke y Belén, frente a frente

Belén a Makoke: “Para mí has sido como un pan sin sal” #GHVIPDBT10 pic.twitter.com/UhMtFkuioE — Gran Hermano (@ghoficial) November 18, 2018

Es público y notorio que entre Belén Esteban y Makoke no hay química. La de San Blás nunca ha mostrado tener mucha simpatía por la ex de Kiko Matamoros y tras su paso por el concurso las cosas no han cambiado. En un momento dado, Belén acusó a Makoke de haber sido “muy falsa” dentro de la casa. La respuesta de la malagueña no se hizo esperar: “¿que te he hecho? No entiendo tu inquina conmigo”. Belén se limitó a expresar su opinión: “has sido un mueble y en este programa necesitamos vídeos que comentar”. Makoke no pareció satisfecha con las explicaciones de “La Esteban” pero prefirió no seguir alimentando el conflicto. No obstante, la tensión entre las dos ha sido visible en varios momentos más a lo largo de la noche.

La madre de Mónica y Verdeliss visitan la casa

Mónica Hoyos ha recibido el espaldarazo que necesitaba. Su madre visitó la casa de GH VIP para emoción de todos. Sin embargo, muchos fueron los colaboradores que detectaron cierta frialdad por parte de la actriz y presentadora. Mónica escuchó atentamente a su madre aunque no siempre se mostró conforme con lo que le decía: “Tienes que ser tu. Tienes que cantar más, bailar más, mostrar lo fuerte que eres y no meterte tan de lleno en los conflictos”. A juzgar por la cara de la ex de Carlos Lozano, estas no fueron las palabras que más le apetecía oír. Su conflicto con Miriam Saavedra la ha llevado al llanto en los últimos días.

Tras la marcha de Makoke, Tony y Aurah han tenido un acercamiento #GHVIPDBT10 pic.twitter.com/dnZ60onBgM — Gran Hermano (@ghoficial) November 19, 2018

La otra visita de la noche fue la de Verdeliss. La youtuber regresó a la casa para esconder la bola roja que terminó encontrando Asraf. Por otro lado, la buena relación entre Aurah y Tony ha levantado ampollas. A Suso no le ha gustado nada el acercamiento y se lo ha reprochado a la canaria que ha contraatacado: “tu también te pasas el día pegado a Mónica”.