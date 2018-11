La llamada de Kiko Matamoros había sido anunciada pero al final no sucedió. Aurah se rompe al ver fotografías de su hijo. Mónica gana la inmunidad y salva a Asraf de las nominaciones, al que sustituye por El Koala.

La noche prometía y no defraudó. Makoke y El Koala se han enfrentado por la expulsión en la noche más reñida en lo que llevamos de edición. Finalmente , la nueva expulsada de GH VIP ha sido Makoke, pero por poco y con mucho sufrimiento por parte del cantante. El Koala sufrió hasta conocer el veredicto del público, y no solo por la tensión de estar en la cuerda floja. El concursante estuvo en el punto de mira toda la noche, ya sea por no mojarse en cuestiones clave como la trifulca entre Miriam , Makoke y Mónica, o por diferentes vídeos en los que se le vio criticando a sus compañeros.

De hecho, ese fue uno de los motivos de disputa también fuera de la casa. En las redes y en el plató los defensores de El Koala denunciaron un complot en contra del músico: ¿Sólo ha criticado Koala?,¿Donde están los vídeos de los demás? Tales palabras no fueron pasadas por alto por Jorge Javier Vázquez que se volvió a mojar: “no admito que se ponga en causa la profesionalidad de los que hacemos este programa”. Sin embargo, la mujer de la noche fue, sin duda, Makoke. A su llegada al plató fue abucheada por parte del público pero poco le importó tras reencontrarse con su hijo, Javier Tudela. Sin embargo, esa no era la única sorpresa de la noche.

Makoke sobre Kiko: “Me sorprende que se ponga así. Me parece injusto” #GHVIPGala10 pic.twitter.com/5Q9iABmWUZ — Gran Hermano (@ghoficial) November 16, 2018

Una vez se hizo efectiva la expulsión, se anunció una posible llamada de Kiko Matamoros. Si la intención era dar ánimos a su ex mujer o todo lo contrario, al final no se ha sabido. Kiko ha preferido no coger el teléfono, dejando a Makoke plantada. La ex chica del Telecupón le quitó importancia, al igual que a todos los vídeos en los que hablaba de su ex, pero lo cierto es que el vínculo entre ellos sigue estando muy presente.

Ahora que está fuera de la casa, a Makoke no le queda más remedio que enfrentarse a su pasado. En él también pesa el nombre de Carlos Lozano, con quien se le ha relacionado en los últimos días. La supuesta infidelidad destapada por Miriam Saavedra ha centrado gran parte de la gala 10 de GH VIP. La malagueña ha vuelto a desmentirlo, pero lo cierto es que en Guadalix de la Sierra el debate sigue estando muy presente.

Aurah se derrumba al ver fotografías de su hijo

La noche también fue intensa y emocionante para Aurah. La canaria vive días con altibajos. El motivo: su relación con Suso y su vida en el exterior de la casa. Aurah se siente de alguna manera culpable por, según sus palabras, “estar viviendo dos vidas”. La joven ha lamentado también tener un recuerdo borroso de la cara de su hijo. A modo de premio, la dirección del programa le mostró un vídeo en el que pudo ver al pequeño. Aurah se derrumbó. La emoción fue tanta y tan fuerte, que Suso tuvo que tranquilizarla durante varios minutos.

Mónica gana la inmunidad y cambia el rumbo de las nominaciones

Mónica utiliza el poder del intercambio. ¡Salva a Asraf y mete a Koala en la lista! #GHVIPGala10 pic.twitter.com/kEDEqhsdG7 — Gran Hermano (@ghoficial) November 16, 2018

Cada vez son menos en la casa y la dificultad a la hora de nominar también se nota. Casi al final de la noche los nominados eran Miriam, Asraf y Aurah. Sin embargo, Mónica fue la encargada de cambiar el rumbo de las nominaciones. La presentadora y actriz se ganó la inmunidad tras comerse el bombón con premio. Con su poder, decidió quitar a Asraf y poner a El Koala, que vuelve a estar nominado una semana más.