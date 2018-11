El dardo de Rosalía en El Hormiguero que no gustará a C. Tangana

La artista catalana se reivindica como ícono feminista en el programa de Antena 3, del que dice ser fan desde la primera temporada. Su disco, El mal querer, es ya un fenómeno a escala mundial.

Ya lo cantaba Martirio en sus Sevillanas de los bloques: “con mi chándal y mis tacones, arreglá pero informal”. Con un pantalón deportivo plateado, top negro y tacones de aguja, Rosalía ofreció una poderosa imagen, que a nadie dejó indiferente. Junto a Pablo Motos, se le vio algo abrumada por tantas muestras de cariño, incluso por parte del presentador: “Me encantas. Me está encantando conocerte en persona y tienes una sonrisa muy bonita”. La cantante, entre sorprendida y encantada, agradecía el gesto: “Tenía muchas ganas de estar aquí. Soy fan de tu programa desde que vi a Bisbal en la primera temporada”.

Rosalía es, sin duda, el fenómeno del momento. La noche del pasado domingo actuó en los Premios EMA´S de la cadena MTV. La gala, que se celebró este año en Bilbao, se transmitió para todo el mundo y en ella, la catalana fue piropeada por dos grandes de la escena pop actual: Dual Lipa y Camilla Cabello.

Un éxito global en muy poco tiempo en el que Motos quiso ahondar. El presentador pareció preocupado por el futuro del ego de la artista y le aconsejó que tuviera siempre cerca alguien que le dijera “No”. Rosalía contestó con su desparpajo habitual: “no te preocupes. Siempre voy con mi madre y mi hermana que me bajan a la tierra”.

Dardo a C. Tangana en prime time

Su nuevo disco, El mal querer, se publicó el pasado viernes 2 de noviembre y ha sido aclamado por la prensa nacional e internacional. Haciendo alusión al nombre de su trabajo, Pablo Motos se atrevió a preguntar si alguna vez había agradecido a alguien por su “mal querer”, a lo que Rosalía contestó: “claro que sí. De hecho se lo agradezco en el disco.”

El morbo estaba servido. Y esto porque el ex de la cantante, C. Tangana, firma junto a ella 8 de las 11 canciones del disco. Los dos artistas fueron pareja durante año y medio, justo lo que duró el proceso de creación del disco.

“Yo creo que los celos nunca son buenos, son miedos” – La canción “Pienso en tu mirá” de @rosaliavt habla sobre los celos #RosalíaEH pic.twitter.com/gtlCWXPioL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 5, 2018

A día de hoy, los cantantes no mantienen ningún tipo de relación. De hecho, el músico sale actualmente con la actriz Berta Vázquez. Rosalía no ha querido dejar pasar la oportunidad de enviarle un dardo en directo y en prime time a su ex.

Dani Martín, fan de Rosalía

La sorpresa de la noche la dio Dani Martín. El ex vocalista de El canto del loco irrumpió en el plató y se declaró fan absoluto de la cantante barcelonesa. Rosalía estaba encantada. Se fundieron en un gran abrazo demostrando que a veces le es difícil crer en todo lo bueno que le está pasando. Y es que convertirse en la nueva reina del pop millennial en tan poco tiempo no es algo fácil de asimilar.