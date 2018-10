Mónica y Miriam, epicentro de todas las discusiones, aceptan el reto de sentarse a hablar Techi, protagonista absoluta, al ser dejada en directo por su novio Alejandro

La casa de GH VIP6 sigue siendo la casa de los líos. La razón para que así sea tiene nombre de mujer. En este caso, y para ser de justicia, lleva el nombre de dos mujeres: Miriam y Mónica. Ambas podrían cantar aquello de “somos dos mujeres, con un mismo destino”, que no es otro que Carlos Lozano. El presentador, que las visitó el pasado lunes en la casa, las dejó tocadas, y no precisamente por su amor. Hoyos estuvo hasta tentada a abandonar la casa, algo que finalmente desestimó. De broncas, polémica, intrigas e infidelidades está la casa llena.

Techi recibe la llamada de su “novio” y la deja en directo

Ya lo dijo en el plató Laura Matamoros: “Techi es adicta al poliamor”. Sus frentes amorosos/sexuales dentro y fuera de la casa son muchos y variados. Y es que esta Mesalina del siglo XXI tiene para todos. Sus deseos hacia Tony ya casi nadie se acuerda, pero ahí está la hemeroteca. Como si no bastara sus noches de “edredoning” desenfrenado junto a Omar, ha vuelto a tontear con Asraf. Y es que lo de “ha vuelto” lo dice Isa Pantoja: “me siento ultilizada por Techi. Ella me decía que abrazaba a Asraf para protegerme a mi. Es la persona más mala que me he cruzado en mi vida”. La ruptura con su novio Alejandro era una crónica anunciada desde el inicio de la emisión de GH VIP6 Limite 48h y así sucedió. Alejandro llamó por teléfono y fue tajante “desde el segundo día que no me gusta tu comportamiento”. La madrileña, aunque entonó el mea culpa, se desmoronó. Aunque se esperaba este desenlace, pareció no estar preparada. Su llanto pareció desgarrador por momentos.

Miriam y Mónica aceptan el reto: sentarse y decirse cosas bonitas a cambio de ducha caliente y lavadora

Alto el fuego. Tregua. Bandera blanca. Pero no del todo y mucho menos sincero. Con la visita de Carlos Lozano a la casa de GH VIP6 aun coleando, las compatriotas de Mario Vargas Llosa siguen repartiendo prosa y poesía en la casa…la una a la otra. Sus enfrentamientos son constantes y cada vez más sonoros. Toda excusa es buena para enzarzarse y ninguna de las dos desaprovecha la ocasión. El resto de sus compañeros no es que se dediquen tampoco a apaciguarlas. Salvo Asraf, que se ha enfrentado a Mónica tachándola de “falsa”, los demás no parecen por la labor de defender a Saavedra. Miriam sigue sacando de sus casillas a todos en la casa, principalmente a Aurah y a Aramis. La autodenominada “máxima autoridad mundial en ocultismo” dice haber perdido su alma y tener ganas de ser la próxima expulsada, pero lo cierto es que cuando pone verde a la última ex de Carlos Lozano, revive. Con este panorama, Jorge Javier Vázquez les ha propuesto un reto: que se sienten a desayunar juntas y se digan cosas bonitas. Si son 5 minutos, tendrán derecho a ducha con agua caliente. Si son 10, podrán disfrutar también de la lavadora. Ahora solo falta que cumplan.

¿Podrán Mónica y Miriam tener una conversación agradable? #GHVIPLímite3 pic.twitter.com/Xsz6egp9nZ — Gran Hermano (@ghoficial) October 2, 2018

Makoke le declara su amor a Kiko Matamoros

Dice la canción que “20 años no son nada” pero para Makoke significan mucho. Dos décadas al lado de Kiko Matamoros marcan y de que manera. Encerrada en la casa de GH VIP6 desde hace ya varias semanas, la madrileña ha tenido buenas palabras para su aun marido. Aunque el matrimonio está roto, Makoke se emocionó al hablar de Matamoros, en los mejores términos: “lo querré siempre”. Por su lado, Kiko, con la voz entrecortada , también tuvo buenas palabras para su ex mujer: “la sigo queriendo y la apoyaré siempre. Se lo merece”.

Isa Pantoja, más cerca de su madre

No todo son conflictos y malos rollos. Isa ha reconocido haber pasado las ultimas 48 horas junto a su madre, Isabel Pantoja. La joven le ha contado a Jorge Javier Vázquez que desde el principio sabía que lo iba a arreglar con su progenitora y así ha sido. Poco a poco las aguas vuelven a su cauce en el clan Pantoja. Sin embargo, feliz con su familia, descompuesta y sin Omar en el amor. Tras la “doble traición” del de Pan Bendito y Techi, Isa sigue en estado de shock. Sobre Omar dice sentir indiferencia y sobre Techi, ya todo está dicho: “es la peor persona que me he cruzado en mi vida”.

Omar y su curva de la vida

No todo es rap y edredoning en la vida del músico. En su dibujo de la curva de la vida, Omar abrió su corazón. Desde la muerte de su prima a los 10 años, a la separación de sus padres, pasando del bullying y el racismo que sufrió en el colegio. Su infancia fue dura y ha querido compartirla con la audiencia. Entre los momentos felices, su relación con su abuela, que lo es todo para él, al igual que su hijo Omar Jr. A Isa Pantoja le ha dedicado también buenas palabras, pero todo se derrumbó con la entrada en la casa.