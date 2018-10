La imagen que demuestra que Enrique Iglesias es un ‘latin lover’ como su padre

Dicen que de tal palo, tal astilla y aunque parece que hasta ahora Enrique Iglesias no había mostrado el mismo carácter conquistador que su padre, resulta evidente que es imposible escapar a la genética. El hijo de nuestro cantante más internacional se ha ‘desatado’ en el escenario y ha mostrado su faceta más pasional. Ha sido durante el concierto que el español ha ofrecido en Kiev con motivo de su gira europea.

A mitad del espectáculo, una fan ha subido al escenario y ha protagonizado un pasional a la vez que peculiar momento con el hijo de Isabel Preysler. Nada menos que un beso en los labios se ha llevado la fan, que no contenta con eso ha pedido una foto y un autógrafo a su ídolo. Por si no fuera suficiente, la admiradora ha insistido en permanecer sobre las tablas e incluso se ha intentado colgar de la cintura del artista, provocando la envidia y las risas del resto de fans. Aunque Enrique trataba de zafarse del ‘pseudoacoso’, la fan no cejaba en su empeño, menos mal que el cantante tiene un gran poder de persuasión y los besos consiguen más cosas que las palabras.

Lo curioso de este tema es que parece que Enrique está siguiendo la estela de su padre, Julio Iglesias. El cantante español es de sobra conocido por su fama de seductor e incluso se ha llegado a decir que cuenta en su currículum amoroso con más de mil conquistas. Y precisamente ya en 2011 hacía exactamente lo mismo que ha hecho ahora su hijo. En un concierto en Calgary (Canadá), el cantante subió a una fan al escenario y tras bailar y bromear con ella un rato -le dijo que a él le valía cualquier mujer que tuviera entre 19 y 85 años y que no tenía novio todavía- la besó en repetidas ocasiones. Está claro que de casta le viene al galgo.

No es la primera vez que Enrique ha besado a una fan, aunque en una entrevista dejó claro que siempre se trata de ‘besos sin lengua’. Por mucho que el artista tenga planta y genética para ser un ‘latin lover’, ha encontrado al lado de Anna Kournikova la estabilidad y con ella ha formado una preciosa familia.