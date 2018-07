Raquel Mosquera saca las uñas contra Rocío Carrasco

Alta tensión. Raquel Mosquera ha regresado con más fuerza que nunca de la isla de ‘Supervivientes’. La peluquera se sentó el pasado sábado en el plató de ‘Sálvame Deluxe’ para hablar de su paso por el reality, una visita que terminó con el aparente sosiego que normalmente la caracteriza.

Visiblemente más delgada y recuperada de su estancia hondureña, Raquel fue contestando a las preguntas de los colaboradores, una conversación que dejó de ser tranquila cuando saltó a la palestra uno de los temas más delicados para la peluquera, su relación con Rocío Carrasco. Fue Carmen Borrego quien dijo a Mosquera que no entendía porqué cada vez que se sentaba en un plató hablaba de su amiga, una frase que no gustó nada a la viuda de Pedro Carrasco. “A mí no me hace falta hablar de Rocío Carrasco para comer”, afirmaba Raquel. Prendida la mecha Lydia Lozano dijo a Mosquera que existían personas de televisión que habían sido muy críticas con ella durante su concurso por el simple hecho de mantener una amistad con la hija de su difunto marido, una declaración por la que Belén Rodríguez protestó y acto seguido atacó a la entrevistada. “Dijiste que Pedro Carrasco se murió por una pelea con Rocío”, afirmaba la colaboradora, que era desmentida rápidamente tanto por la invitada como por Belén Esteban y Víctor Sandoval.

“Yo si fuera tu guardaría el dinero de ‘Supervivientes’ por si te hace falta”, le decía Belén Rodríguez a Raquel Mosquera, una frase que desafió los nervios de la peluquera y por la que casi pierde, en cierto modo, los estribos. “Si a mí Rocío me denuncia, aunque me arruine, tengo dos locales y un chalé, los vendo. Pero que sepa que iré a muerte, ¿Sabes lo que eso significa? Que hablaría más todavía”, decía la tercera finalista de ‘Supervivientes’ a la colaboradora de pie y con el dedo en alto. Pese a que la presentadora, María Patiño, intentó guardar la calma en este tenso momento, la peluquera estaba dispuesta a contestar a su adversaria con unas palabras que esconden un significado mucho más duro del que a simple vista parece. “Yo por lo menos soy una buena madre”, decía Raquel para después contar que mantiene una gran relación tanto con Rocío Flores, hija de Rocío, como con el padre de esta, Antonio David.

Parece que no corren buenos tiempos para Rocío Carrasco, ya que pese a su intermitente retirada de los medios de comunicación sus familiares no cesan de poner en tela de juicio su comportamiento. Una difícil situación para la hija de ‘la más grande’ que, a día de hoy, permanece totalmente aislada de la que un día fue su familia.