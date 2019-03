El zasca viral de una clienta de Zara, que sacará los colores a la firma

Ni Marta Ortega, ni la reina Letizia, ni Sara Carbonero luciendo sus diseños han dado nunca tanto de qué hablar como esta 'modelo zombie'

Zara ya no es una de las firmas preferidas por las españolas. El buque insignia de Inditex ha visto como las líneas de ropa de supermercados como Lidl o Carrefour podrían estar a punto de dar el ‘sorpasso’ a su principal fuente de ingresos, principalmente por la sutil, pero constante, subida de precios que la firma de Arteixo ha impuesto en sus prendas. Zara pierde fuelle. Y no precisamente porque sus directivos y equipos de diseñadores no se esfuercen al máximo a la hora de crear sus colecciones. De hecho, en su página web, la misma que estrenaba logo recientemente en aras de reinventarse y adaptarse a nuevos códigos y estilos, encontramos ya todo un catálogo de imágenes en movimiento en las que es posible ver cómo las modelos lucen sus propuestas, cada vez menos ‘low-cost’.

Pero este afán de renovación no esta surtiendo el efecto deseado. Las imágenes promocionales en las que las modelos presentan las diferentes prendas se tornan cada vez más imposibles y ridículas. Algo que en redes sociales no pasa desapercibido y que ha servido para que la cabeza del que fuera el imperio de Amancio Ortega reciba un tremendo zasca, con el que esperamos pronto vuelva a reconducir sus producciones de marketing.

“Gracias Zara. Me hago una idea perfecta de cómo queda el vestido en esta postura tan natural que suelo adoptar mientras voy de camino a mi reunión mensual de zombis”, escribe una clienta de la firma en su cuenta de Twitter. Una publicación que se ha hecho viral y que los internautas no dejan de comentar, mientras adjuntan divertidos memes. La naturalidad, desde luego, no es algo que represente las últimas campañas gráficas de Zara. En cualquier caso, este post podría haberse convertido en la mejor estrategia publicitaria para la firma de los últimos tiempos.

Gracias Zara.

Me hago una idea perfecta de cómo queda el vestido en esta postura tan natural que suelo adoptar mientras voy de camino a mi reunión mensual de zombis. pic.twitter.com/arJY9CM2YC — Lorena G. Díaz (@Lorenagdiaz) March 4, 2019

Ni Marta Ortega, ni la reina, ni Sara Carbonero luciendo sus diseños han dado nunca tanto de qué hablar. Y, aunque el vestido siga estando disponible en la página en todas las tallas, es más que probable que a más de una curiosa, que haya querido entrar a ver las imposibles poses del catálogo de Zara, se le haya ido el dedo y haya picado y comprado alguna que otra cosilla (sin querer).