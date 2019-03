Victoria Beckham se consolida como nueva firma fetiche de Meghan Markle

La duquesa de Sussex ha elegido a la diseñadora para su duelo de estilo con Kate Middleton.

Ha vuelto a confiar en ella para su más que esperado ‘cara a cara’ con Kate Middleton. Victoria Beckham se está posicionando como una de las firmas fetiche en el vestidor de Meghan Markle, y eso que en su época de actriz, la ahora duquesa aseguró que no era muy partidaria de ella. Fue en una entrevista a la revista Glamour en la que Meghan Markle dijo: “estoy aprendiendo que hay prendas que aunque en la percha parecen maravillosas, pero no lo son tanto cuando me las pruebo. Es algo que me pasa con los trajes de Victoria Beckham, me encantan, pero tengo el torso demasiado corto para ese tipo de siluetas”.

Parece que su opinión en torno a la ropa de Beckham ha cambiado. Ya lo demostró las pasadas navidades cuando lució un total look de la ex Spice Girl en la misa de Norfolk y lo ha vuelto a hacer en su otro gran encuentro con Kate Middleton. Ha sido en la Abadía de Westminster, donde Meghan ha lucido un conjunto de Beckham de inspiración años 70. Un vestido de corte lady en blanco con estampado de cadenas que la firma ha adaptado a la silueta de la Duquesa, que se encuentra en la recta final de su embarazo. El conjunto original constaba de falda y blusa, pero la diseñadora ha elaborado un vestido para Meghan, adaptándolo a su gusto.

El look completo que Meghan ha escogido para su 'duelo' con Kate pertenece a la colección de Victoria Beckham. Tanto el vestido, como el abrigo blanco , los salones en color verde y la cartera a juego. Se desconoce quién firma el tocado de inspiración pillbox al estilo Jackie Kennedy, un claro guiño a los orígenes norteamericanos de la esposa del príncipe Harry.