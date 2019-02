Para su última aparición en Marruecos Meghan Markle ha apostado por una de las combinaciones ganadoras de todas las ‘royal’. La mezcla ‘black&white’ es siempre un acierto seguro pero, lejos de pecar de evidente, la mujer del Príncipe Harry ha conseguido sorprender a propios y extraños con el estilismo que ha elegido para conocer los ‘Jardines Andaluces de Rabat’

El truco del look de la actriz norteamericana está en el vestido negro que ha lucido. Lo que a todas luces parece un diseño plisado con un escote de palabra de honor podría ser -y seguramente sea- una falda larga. El resto del conjunto lo cierra una elegante y sencilla americana en color blanco y unos salones en negro con un tacón más bajo de los que suele lucir.

Con esta elección Meghan Markle ha demostrado que no solo está al tanto de las tendencias, sino que sabe sacar partido a las prendas más allá de los usos establecidos; además de haber confirmado que su idilio con las 'blazer' no entiende de embarazos ni de clima, ya que es uno de sus complementos fetiche sea cual sea el look.