Vetements, en colaboración con Levi’s, ha creado la prenda que está llamada a revolucionar en mundo de la moda en 2019

Una vez superada una de nuestras peores pesadillas ‘fashion’ -el chándal con tacones– de la mano de Zara, Stella McCartney y, como no, las hermanas Karsahian-Jenner, llega otro horror del que nos va a costar mucho tiempo recuperarnos, el ‘chandalquero’. ¿Todavía no sabes lo qué es? Se trata de la nueva locura de Vetements y consiste en fusionar unos sencillos vaqueros con un pantalón de chándal dando como resultado un extraño híbrido que no te dejará indiferente. Para ello ha contado con la colaboración de una de las firmas más míticas del tejido tejano, Levi´s, customizando uno de sus modelos más básicos al añadirle una pernera roja con rayas laterales tan típica de la prenda deportiva.

Este extraño diseño unisex pertenece a la colección de primavera 2019 de la excéntrica, revolucionaria y exclusiva firma francesa, caracterizada por los juegos de proporciones y la deconstrucción de sus prendas. Aunque podemos intuir que no, si estás muy interesado en adquirir esta pieza puedes hacerlo en la plataforma de moda multimarca Luisaviaroma, donde su coste asciende a la friolera de 1.320 dólares (en torno a los 1.170 euros). No está mal para unos vaqueros parcheados aparentemente normales…

Recordemos que el sello capitaneado por Demna Gvasali es uno de los favoritos de ‘celebs’ de la talla de Kim Kardashian, Kanye West o Rihanna, quienes se han convertido el algunos de sus grandes embajadores internacionales, y entre sus creaciones figuran artículos tan extravagantes como el pantalón-cremallera o los impactantes zapatos-pezuña con los que sorprendieron hace escasos meses. Con estos antecedentes, el ‘chadalquero’ ya no nos parece una prenda tan imposible. | [LEER MÁS: Sara Carbonero tiene la fórmula de estilo perfecta para la primavera (y es de Mango)]