Úrsula Corberó: la transformación más brutal y acertada de Tokio

En sus ultimas apariciones la actriz catalana ha conseguido superarse a sí misma con sus increíbles y transgresores looks

Cuando parecía completamente imposible lo ha vuelto hacer. Úrsula Corberó sorprendía el pasado año con su cambio de look más radical y no solo por su atrevido corte pixie. El brutal giro de vestuario con el que completó su evolución de ‘niña mona’ a icono absoluto de estilo alcanzó su punto álgido sobre la alfombra roja del Festival de Cannes o la fiesta del 30 aniversario de Vogue España. Unos transgresores y a la vez glamurosos estilismos que ha conseguido superar en tan solo una semana. El motivo no ha sido otro que el esperadísimo estreno de la tercera temporada de La casa de papel, la serie que la ha terminado de consolidar como una de las actrices más cotizadas del panorama nacional.

La intérprete catalana es camaleónica y le encanta jugar con su aspecto. Muestra de ello fue el increíble estilismo con el que eclipsó en Madrid durante la presentación de la nueva entrega de episodios de la banda de atracadores más famosa de la televisión. Aunque más que su sensual outfit en rojo fue su impresionante look beauty –ideado por su maquillador de referencia– lo que terminó por enloquecer a sus fans. Pero no menos llamativa fue la imagen con la conquistó París hace tan solo unos días con su maravilloso diseño en blanco y negro de Saint Laurent.

La impulsiva e infalible, al igual que su personaje de Tokio en la ficción, Úrsula Corberó sabe muy bien como triunfar en cada ocasión. Nunca decepciona y en nuestra galería puedes encontrar la prueba.