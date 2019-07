Terelu Campos, un guiño sexy a Lady Di en el desfile del Orgullo

La colaboradora se sube a la carroza y se lo pasa en grande con una fórmula de estilo inspirada en la mismísima Diana de Gales

Una larguísima lista de rostros conocidos se ha lanzado a la calle este fin de semana para celebrar el desfile del Orgullo LGTBI. Una de las celebs que no ha querido la gran fiesta de la diversidad y el amor ha sido Terelu Campos. La colaboradora se subió a la carroza de Javier Calvo y Javier Ambrossi, donde no paró de bailar y se lo pasó en grande. La hija de María Teresa Campos, que acaba de realizar un cameo en la serie de los jóvenes directores, Paquita Salas, no dejó a nadie indiferente con un estilismo de lo más festivo inspirado en la mismísima Diana de Gales.

Como la inmensa mayoría de asistentes al Orgullo, Terelu se decantó por un outfit alegre a todo color. La tertuliana optó por una llamativa combinación protagonizada por un atrevido top lencero morado y pantalones de corte pitillo a juego, que acompañó con chaqueta y cinturón rojos y sandalias plateadas.

Esta fórmula color block, tan atípica como ‘familiar’, ya la empleó la madre del príncipe Harry hasta en dos ocasiones. La primera en un viaje a Tailandia en 1988 con un vestido largo asimétrico de Catherine Walker.

La segunda cuatro años más tarde, en la India, donde sorprendió con otro look de Catherine Walker, uno de los más rompedores y recordados, con un traje con chaqueta roja y falda morada y zapatos también en morado. | [LEER: Laura Matamoros se lo juega todo a una carta]