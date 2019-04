Terelu Campos nos enseña todo lo que hay detrás de una de sus sesiones de maquillaje y cómo es el proceso cada vez que pisa un plató de Telecinco

Normalmente, estamos acostumbrados a que sea Alejandra Rubio la que dé consejos sobre belleza, maquillaje, estilo y demás aspectos de su vida personal a través de sus redes sociales y canal en YouTube. Y que sea su madre, Terelu Campos quien participe en diferentes tertulias de televisión. Pero esta vez se han intercambiado los papeles aunque solo sea por una vez.

Terelu ha protagonizado un vídeo en ‘Que no salga de aquí’, el espacio online de MTMAD donde las estrellas de la cadena revelan diferentes secretos y curiosidades que no se ven delante de las cámaras. Esta vez le ha tocado a la malagueña compartir con los espectadores cómo es una sesión de maquillaje cada vez que pisa un plató televisivo.

Durante el vídeo, Terelu Campos cuenta paso por paso cómo las expertas maquilladoras de la cadena privada mejoran su imagen con diferentes retoques estéticos: base de maquillaje (que se da ella misma), eyeliner, iluminador, pestañas y demás productos para conseguir que la colaboradora brille ante la cámara.

Se da la coincidencia de que Alejandra Rubio también colabora semanalmente con MTMAD, donde informa puntualmente a sus seguidores de diferentes cuestiones. Sin ir más lejos, hace unas horas contaba cómo había vivido la familia la Semana Santa en Málaga, destino habitual cada año.

Todo esto llega en un momento delicado para Terelu Campos, que está decidida a dejar ‘Sálvame’ para siempre tras las fuertes críticas a su hermana Carmen Borrego: “No puedo más. ¿Cuál es el delito que ha cometido? ¿Por eso hay que reventar a la gente? No pienso participar en esto. Porque es mi hermana. Una cosa es mi salud y otra el programa… Como os da igual… Creéis que todo es un espectáculo y no todo vale. El daño por el daño no vale”, espetó a su salida del plató.