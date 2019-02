La periodista se empeña en mantener la moda de un accesorio que no convence esta temporada

Una de las últimas publicaciones de Sara Carbonero reúne dos de sus grandes pasiones: las letras y la moda. Como toda una instagramer, la periodista ha acudido a su perfil de Instagram para felicitar el cumpleaños a uno de sus grandes ídolos, Joaquín Sabina. Lo ha hecho con unas estrofas de una de las canciones más reconocibles y tarareadas del maestro, Pastillas para no soñar. No obstante, la felicitación no ha sido lo que más ha llamado la atención de los seguidores de Carbonero, quienes no han dejado pasar por alto un complemento que, sin embargo, promete NO dar mucho que hablar en los próximos meses.

Si hay una prenda que le guste más a Sara que los botines cowboy, esos son los sombreros. No es la primera vez que la manchega apuesta por este accesorio en diferentes versiones. Pero lejos de ser un must have que veamos adornando la cabeza de las celebs más ‘copiadas’, Sara es de las pocas que sigue en su empeño de incluir sombreros en sus estilismos. Algo a lo que tampoco se resiste Paula Echevarría.

Tal es la pasión de la periodista por este complemento que es una de las piezas estrella de Slow Love desde hace temporadas, la tienda online que tiene con sus socias y excompañeras de Telecinco Isabel Jiménez y Mayra del Pilar. En esta ocasión, la influencer ha optado por un modelo de ala media en color gris que, si bien ha gustado a algunos de sus seguidores, no consigue el bautizado como ‘efecto Sara’, por el que agotaba todo aquello que se ponía.

El estilo de la mujer del guardameta del Oporto ha destacado por la sencillez y el buen gusto, dos de los principales motivos por los que se llegó a consagrar como un referente de estilo, pero quizás la falta de atrevimiento se haya quedado atrás en una industria de la moda hambrienta de riesgo y novedades. ¿Seguirá Sara Carbonero apostando por la discreción a la hora de vestir o dará definitivamente un giro a su armario? El tiempo dirá, pero ya se sabe: renovarse o morir.