Nagore Robles | Una década y un gran cambio gracias a… ¿la cirugía?

Nagore Robles se zambulle en los 36 años y no es, para ella, un año cualquiera. La exconcursante de Gran Hermano y polémica colaboradora de televisión cumple una década en la pequeña pantalla, motivo más que de sobra para celebrar con un doble motivo su nueva edad. Estos diez años de popularidad no han pasado en balde para ella, noviazgos, rupturas, enfrentamientos… Su histórico social ha dado mucho de sí y, sin embargo, su aspecto (que no su estilo) no ha experimentado notables cambios.

Nagore no es la misma que era pero todavía guarda la esencia emocional de sus comienzos: frescura, desparpajo y espontaneidad. Tres virtudes que han chocado de lleno en ocasiones con su incontinencia verbal, ya que sus arrebatos le han costado más de un disgusto. Repasando las principales imágenes de Nagore en estos diez años nos hemos percatado de que la evolución más notable ha sido en lo referente a estilo.

No obstante, existe un pequeño gran detalle beauty que Nagore no ha tenido inconveniente en hacer público y que ha supuesto el mayor cambio en su aspecto durante estos diez años. La polemista decidió pasar por quirófano, poco tiempo después de que lo hiciera su compañera de canal María Patiño. La clínica Diego de León fue la encargada del gran cambio y su portavoz explicaba así la intervención a la que se había sometido Nagore: “Nagore quiso hacerse una sutil mejora facial mediante una rinoplastia. Con esta operación se pretendía mantener su personalidad, estilizando suavemente su cara y afinando su expresión con una nariz más atractiva”.

Una rinoplastia de la que el equipo médico se sintió muy orgulloso y de la que Nagore se arrepintió. Esta no ha sido la única operación a la que se ha sometido, ya que Robles también aumentó su pecho, algo que tampoco ha escondido, pero que sí ha sido satisfactorio para ella.

Junto con estos grandes cambios, la colaboradora también ha modificado su estilo debido al lógico cambio que marca el paso del tiempo. Así, Robles se olvidaba de flecos, superposiciones y transparencias para lucir, con los años, estilismos más depurados y minimalistas. Recordamos el cambio de estilo y la transformación ‘beauty’ de Nagore Robles en imágenes. ● | [LEER MÁS: El espectacular cambio de Jesús Vázquez]