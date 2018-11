Melania Trump te desea una feliz (y ‘sangrienta’) Navidad

Ya es Navidad en la Casa Blanca. Y Melania Trump no ha escatimado en gastos. Si el año pasado ya asistimos a un despliegue decorativo sin precedentes en esta ocasión la Primera Dama norteamericana no se ha quedado atrás. Tesoros estadounidenses es la temática bajo la que la esposa de Donald Trump ha llenado su residencia de árboles, luces y adornos con los colores de la bandera nacional (rojo, blanco y azul), todos ellos con una clara inspiración patriótica, llenos de referencias a sus símbolos, sus tropas militares o los ‘skylines’ de las principales ciudades.

“Ha llegado esta época del año tan feliz en la que decoramos la Casa Blanca para la temporada navideña. Con la temática de este año, hemos querido honrar el corazón y el espíritu del pueblo estadounidense. Quiero agradecer a los voluntarios y al personal que han trabajado arduamente para decorar los pasillos de la Casa del Pueblo con alegría navideña. En nombre de mi familia, les deseamos a todos una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo”.

Estas eran las palabras con las que Melania Trump presentaba al público su gran dispositivo navideño que, como era de esperar, ha provocado un gran revuelo en las redes sociales. Las burlas hacia una decoración tan profusa y exagerada no han tardado en llegar refiriéndose a ella como algo ‘sangriento’ y ‘macabro’ en referencia, sobre todo, al estridente pasillo lleno de árboles rojos por el que se pasea orgullosa. Incluso, hay quien se ha atrevido a compararla con la llamativa estética visual de El cuento de la criada, aunque tampoco han faltado las similitudes con otros clásicos del terror, como El Resplandor.

So Melania decorated the White House for Christmas – with blood red trees right out of The Shining: Holiday Version. #ThisIsReal pic.twitter.com/DNAuTZxTFM

