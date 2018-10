Para la realización del clip, la estrella del trap se ha rodeado de algunos de los rostros más importantes del momento

Después de días anunciando su estreno a través de las redes sociales, el nuevo videoclip de C Tangana, Cuando me miras, ya está aquí y reúne todos los ingredientes para convertirse en todo un fenómeno viral. De hecho, tan solo han transcurrido unas pocas horas desde su estreno en YouTube y ya cuenta con 38.000 visualizaciones, una elevada cifra que promete seguir creciendo de manera vertiginosa. Todo un auténtico ídolo de masas, el músico ha decidido poner ‘toda la carne en el asador’ para su producción, rodeándose de un equipo de excepción en el que destacan dos de los nombres que están revolucionando el panorama cinematográfico en España, Eduardo Casanova y Úrsula Corberó. Pero, las sorpresas no acaban ahí en este cuidado ‘mini filme’, puesto que otras dos figuras emergentes del mundo de la moda colaboran en el vestuario.

Pero vayamos por partes. Te desvelamos todas las claves de por qué este vídeo está llamado a ser toda una revolución para el público ‘millenial’ y que no te pierdas en este particular ‘quién es quién’ de la fama. No te lo puedes perder.

C Tangana, el artista de moda

Este rapero de 27 años y originario del madrileño barrio de Carabanchel no deja de acaparar titulares no solo en el terreno profesional, sino también en el personal. Tras revolucionar las listas de éxitos en 2017 con temas como Mala mujer, su vida sentimental también ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Después de finalizar su noviazgo con Rosalía, otra de las artistas más destacadas del momento, el cantante iniciaba una relación con la actriz Berta Vázquez (a su vez, ex de Mario Casas), quien protagonizó su anterior videoclip, Bien duro.

Dirigido por Edu Casanova

El joven realizador, que saltó a la fama hace años por su papel en Aida, es quien dirige esta inquietante historia de apenas tres minutos de duración. Convertido en una de las figuras más prometedoras del cine en España, plasma su particular universo interior (que ya hizo patente en su ópera prima, Pieles) en un videoclip desgarrador con una cuidadísima estética en la que predomina el rosa y unos increíbles efectos visuales.

Protagonizado por Úrsula Corberó

Es uno de los rostros más destacados de la actualidad, por lo que el artista no ha dudado en que sea ella la protagonista de la historia. Retratada como una muñeca de porcelana de rostro angelical, la barcelonesa demuestra su versatilidad ante la cámara; la misma que la ha encumbrado gracias a su participación en la exitosa serie La casa de papel, que triunfa tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Eso sin olvidar que se trata de una de las españolas con más seguidores en Instagram, nada menos que 5,9 millones.

Vestuario de Palomo Spain y María Escoté

Por si fuera poco, a todo lo anterior se unen dos auténticos ‘maestros de la costura’, nada menos que Palomo Spain y María Escoté, quienes tienen una mención especial en el apartado de agradecimientos del vídeo por vestir (siempre de rosa) a sus protagonistas. Y es que además de por su participación en el ‘reality’, ambos ocupan un lugar privilegiado en la moda española por su talento y originalidad. De hecho, sus diseños también han conquistado a estrellas internacionales como Beyoncé, Rita Ora o Miley Cyrus y, por supuesto, nacionales, como la propia Rosalía.