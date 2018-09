La empresaria ha vuelto a sorprender con un complicado estilismo

Vestidos neón, ajustadísimos ‘jumpsuits’, botas transparentes, pantalones de serpiente, sugerentes ‘crop tops’… Las prendas que luce Kim Kardashian nunca pasan desapercibidas y, en la inmensa mayoría de las ocasiones, acaban convirtiéndose en grito ‘fashion’. Además del atrevimiento y la excentricidad, el lujo y la exclusividad son otras de las señas de identidad del estilo de la socialité, quien suele presumir de ‘outfits’ valorados en miles y miles de dólares. El dinero no parece suponer un problema para la empresaria, quien ha mostrado su conjunto más ‘caro’ hasta la fecha.

Billetes, billetes y billetes. En vez de sumarse a la tendencia, la protagonista de Keeping Up with the Kardashians se encarga de crearlas. Tanto es así que, lejos de apostar por el ‘animal print’, los cuadros o los flamencos lunares, la estrella de la telerrealidad ha innovado en el universo de los estampados con su última adquisición. En lo que parece ser una oda al dólar americano, la esposa del rapero Kanye West se ha desmarcado de los dictámenes de la moda actual con un ‘total look’ de billetes.

Así, para celebrar el éxito profesional y económico de un amigo, tal y como explicó la propia Kim en Instagram, ha recorrido West Hollywood enfundada en un ‘trench’ anudado, que ha acompañado con botas altas de punta y tacón fino con el mismo estampado. Sin embargo, la lluvia de billetes no acaba aquí y el elemento más llamativo del excesivo look de la socialité ha resultado ser el bolso. Se trata de un ‘clutch’ en forma de saco de dinero con símbolo del dólar, realizado con cristal austriaco. Un llamativo complemento está valorado 4.122 euros y firmado por Judith Leiber, la misma que se encargó de diseñar el bolso joya con forma de patatas fritas, cadena dorada y cientos de cristales de colores, que lució recientemente la socialité y (¿cómo no?) dio la vuelta al mundo.