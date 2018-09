El escote: el detalle de estilo que más potencian las españolas

Un estudio de Lookiero demuestra que las mujeres de nuestro país apuestan por el escote como la clave de un look favorecedor 'Celebrities' como Penélope Cruz, Paula Echevarría, Amaia Salamanca o Blanca Suárez lo han escogido sobre la alfombra roja

Hay quienes eligen su look la noche antes de una nueva jornada de trabajo y hay quienes lo hacen por la tarde, cuando tienen una cita. En ambos casos, sea por un motivo más o menos especial, la pregunta es la misma: ¿con qué me siento más cómoda? Gracias a las numerosas posibilidades que ofrece la moda, con sencillos trucos resulta muy fácil sacar partido a las zonas de nuestro cuerpo de las que estamos más orgullosas. Precisamente, en relación con este tema, un análisis reciente ha confirmado lo que ya sospechábamos: el escote es el detalle de estilo que prefieren potenciar las mujeres españolas.

En concreto, un 51% de las encuestadas -de una muestra de más de 50.000 personas-, para un estudio de Lookiero, ha admitido que esta es su área preferida a destacar. Las andaluzas son las que más escogen esta atrevida abertura, tal y como reflejan los datos. Las ocho provincias andaluzas han elegido el escote como el elemento más deseado, cerca del 60% de las mujeres de esta comunidad autónoma. En el segundo puesto figura la cintura, esa área que, bien combinada y potenciada, puede ayudar a conseguir una silueta visiblemente más estilizada. Por este motivo también es la primera zona que otras desean disimular a través de sus elecciones de ropa.

Si bien los escotes han existido desde mediados del siglo pasado, no ha sido hasta los últimos años cuando se han popularizado en la alfombra roja. Ahora resulta muy difícil que muchas de las reconocidas ‘celebrities’ no hayan escogido este aliado femenino alguna vez para presumir de figura. Desde los de que tienen forma en V, hasta los de barco, pasando por los de transparencias y los que hacen necesario un ‘free the nipple’, todos ellos, de formas muy variadas, los han lucido rostros conocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. A pesar de sus atributos positivos, se trata de un territorio en el que es fácil meter la pata, por ello conviene analizar a las que más saben, las famosas que cuentan con la ayuda de reconocidos estilistas.

