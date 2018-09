Sara Sálamo: “Compro botas de imitación de piel porque soy vegetariana”

La actriz forma parte de 'Todos lo saben', una de las películas más prometedoras del año Las riñoneras se han convertido en una de las prendas fetiche de la novia de Isco Alarcón

Desde que saliera a la luz su noviazgo con el jugador Isco Alarcón, en verano de 2017, la popularidad de Sara Sálamo no ha hecho más que aumentar. Además de estar atravesando un momento profesional muy dulce, después de participar en una de las películas más esperadas del otoño, Todos lo saben, la actriz continúa consagrándose como una de las grandes promesas de estilo de nuestro país y en todo en un reclamo para las marcas. Así, como nueva embajadora estrella de la firma de accesorios y complementos Anekke, la tinerfeña no ha dudado en presentar las propuestas de la nueva colección y compartir unos minutos con LOOK, en los que ha revelado algunos de los secretos ‘fashion’ que tiene guardados para derrochar estilo durante los próximos meses.

Al igual que otras ‘celebs’ internacionales, como las hermanas Hadid, Kendall Jenner o Rihanna, la canaria tiene clara cuál es la ‘it bag’ de la temporada. Las riñoneras se han convertido en uno de los imprescindibles de la intérprete, quien precisamente luce uno de los nuevos modelos de Anekke, que destaca por la piel marrón y unos bonitos parches de estética militar. Además de haber encontrado en este complemento, que tanto furor causó durante la década de los 90, uno de los accesorios fetiche de la temporada, hay una prenda que nunca puede faltar en el armario de la novia del futbolista del Real Madrid: el pantalón vaquero. Un clásico al que la intérprete saca el máximo partido a través de la elección del resto de prendas, como ha demostrado durante la presentación. ¿Su apuesta? Jeans desgastados, camiseta básica, una bonita chaqueta ‘army’ con botones dorados y sandalias de ante verde con tacón. Una combinación sencilla, pero rompedora.

Como toda una prescriptora de moda y creadora nata de tendencias, Sálamo se ha atrevido a vaticinar cuál será la pieza que se llevará esta temporada: las botas blancas de piel. “¡Yo ya las tengo! Pero me las compro de imitación de piel porque soy vegetariana”, señala la canaria, que se ha convertido, en tiempo récord, en toda una inspiración para miles de mujeres.