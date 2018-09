Penélope Cruz confirma la tendencia del otoño en su regreso al Hormiguero 3.0

La actriz apostó por un vestido tipo blazer de Chanel, firma de la que es embajadora

La nueva temporada de El Hormiguero 3.0 arrancaba anoche en Antena 3 con Penélope Cruz como invitada especial. Una tradición ya en el programa de Atresmedia, que suele empezar el nuevo curso llevando a nuestra actriz más internacional ‘a divertirse’ a su plató. Allí, Penélope tuvo que hacer frente a algunas preguntas comprometidas y, por supuesto, pronunciarse sobre la polémica que hace unos días protagonizó después de que un conocido diario lanzase una ‘Fake New’ asegurando que estaba dispuesta a “diseñar joyas para el proletariado”. Sea como fuere, el estilismo escogido por la actriz de Alcobendas para su cita en la pequeña pantalla ha conseguido eclipsar a sus palabras y convertirse en protagonista.

Pe estaba guapísima. Natural, con el pelo rizado, apostando por unas ondas surferas con la que la actriz, aprovechando los últimos esbozos del verano, consiguió ganarse el aplauso de la crítica, del público, y de todos los que la vieron desde casa. Un look muy Jamón, Jamón que potenció con un maquillaje ultranatural que resaltaba su piel morena. Pero Cruz no se decantó por un vestido rojo como el que llevaba en la película de Bigas Luna, y que tan de moda se ha puesto este verano, si no por otra de las tendencias más fuertes de la temporada: el vestido-blazer. Y lo hace tan solo unos días después de que Meghan Markle apostase por uno muy similar para acudir una gala benéfica en el Victoria Palace Theatre, donde se presentó el musical Hamilton.

Esta apuesta de estilo no hace más que confirmar cuál será la prenda estrella de la estación otoño-invierno 2018-2019. La suya estaba firmada por Chanel, firma de la que es embajadora, y está confeccionada con el clásico paño que caracteriza sus creaciones y adornada con botones plateados con su logo. Una prenda de la última colección crucero de la maison francesa que, a pesar de no haberse puesto aún a la venta, ya promete convertirse en uno de los hits de la temporada.

Firmas low-cost como Zara o Bershka tienen los suyos a precios bastante asequibles. Y tú… ¿aún no tienes uno?