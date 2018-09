Fluido, low-cost ¡y de Zara!, así es el último capricho de Sara Carbonero

Los monos se han convertido en la prenda favorita de las ‘celebrities’ para el día a día. En LOOK también nos encantan, no solo por su comodidad, sino también por todo el tiempo que ahorramos pensando en el ‘qué me pongo’ o en los ‘con qué combino esta blusa tan mona’. Por eso, cuando Edurne encontró el suyo en Bershka por solo 17,99 euros, o cuando Sara Carbonero sale al parque a jugar con sus hijos Martín y Lucas con uno de Zara… no podemos evitar pensar en hacernos con alguno para esta temporada.

En el armario de la periodista existen prendas de firmas imposibles y de otras tan asequibles como la última que acaba de lucir, que pertenece a la sección joven de Zara y cuesta solamente 19,95 euros. De color arena, con pequeñas líneas verticales en color negro, el ‘jumpsuit’ de punto de Sara Carbonero es elástico y tiene escote en forma de pico en las partes delantera y trasera. Además, es relajado, fluido, como todo en la vida de la copropietaria de ‘Slow Love’, y tiene tirante espagueti. ¿Se puede pedir algo más?

De momento, y antes de que actúe el ‘efecto Carbonero’, la prenda sigue disponible en todas las tallas en la web de la firma, aunque es posible que dada su inmensa capacidad de influencia en poco tiempo termine agotándose. No obstante, si lo quieres, y cuando termines de leer este artículo Zara ya ha colgado el cartel de ‘sold out’, la versión de cuadros mostaza – uno de los ‘prints’ estrella del otoño 2018- y la de color negro liso – todo un clásico- son también dos grandes inversiones.