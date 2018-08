Lady Di plasmó su manera de entender el mundo en un sinfín de conjuntos que, a día de hoy, siguen estando a la última Vestidos de lunares, trajes monocolor y hasta mallas de ciclista. Sin pretenderlo, se convirtió en un auténtico icono de moda

Agosto no pudo terminar de peor manera para la Realeza británica en el año 97. Diana de Gales, su querida princesa, perdía la vida tal día como hoy hace 21 años en un trágico accidente de coche. Su cercanía con el pueblo, su eterna sonrisa, su dulzura… el recuerdo de la mujer que marcó un antes y un después en la estructura de la tradicional y apolillada Monarquía inglesa perdura inalterable en el tiempo. No solo a través de los numerosos homenajes que se realizan en su nombre cada 31 de agosto, ni del carácter de sus hijos Guillermo y Harry de Inglaterra y sus esposas –que rinden constantes guiños a la difunta Lady Di con sus apuestas de estilo-. El legado de Diana Spencer sigue perpetuándose en la industria de la moda. Porque ella, sí era una verdadera ‘influencer’. Y no solo plasmó su manera de entender el mundo en un sinfín de conjuntos que, a día de hoy, siguen estando a la última; Diana era una verdadera gurú de la moda. Una auténtica prescriptora a la que no le hacía falta la aprobación y súplica de las marcas para convertir algo en tendencia.

Sin pretenderlo, la que fuera esposa del príncipe Carlos se convirtió rápidamente en un icono a seguir. Su gracia y delicadeza consiguieron convertirla en una de las personas mejor valoradas de la época. Pero no le hicieron falta hashtags, ni tampoco redes sociales, ni ningún like para ganarse la admiración de todo el mundo. Tampoco recibía cajas y cajas de ropa constantemente a la puerta de palacio, ni hacía unboxings en los balcones de Buckingham o Kensington, (probablemente el ‘canal’ en el que hubiera tenido más followers en la era en la que Youtube no existía). Era portada de revista y capaz de abrir telediarios. De ‘colarse’ en la Casa Blanca, de bailar con John Travolta.

Capaz de que el pelo corto rubio, ahuecado y con mechas fuese lo último en materia capilar. Su peinado más icónico, obra del peluquero de las estrellas Sam McKnigth, supuso un antes y un después en la imagen de Diana de Gales, que acostumbraba a lucir un look sin gracia que le sumaba muchos años encima. La primera vez que la Princesa se puso en manos del estilista, Diana dio carta blanca para actuar como él quisiera: “¿Qué harías con mi pelo si te dejara hacer lo que quieras?”, preguntó Lady Di, “lo cortaría todo”, contestó él. Y así fue. Y así nació uno de los cortes de pelo más famosos de todos los tiempos.

Y si con un peinado podía hacer que otras mujeres acabasen demandando en peluquerías y salones de belleza un corte como el suyo, en materia de ropa, Diana no se quedó atrás. La gente se daba la vuelta por la calle solo para verla. Mallas de ciclista, vestidos de lunares, trajes en los que se mezclan colores y estampados de cuadros, prendas oversize, superposición de ropa, colores pastel, sneakers blancas de estilo futurista, calcetines altos, gafas cat-eye… Diana de Gales llevó antes que nadie todas y cada una de las tendencias que han vuelto esta temporada pisando con tanta fuerza. Y ocurre ahora, y ocurrió con las propuestas de 2017/2018, como probamos en esta galería.

Probablemente, de haber tenido hijas, las princesas de Diana ahora mismo intentarían rescatar la ropa del armario de su madre; no solo por el resurgir de la moda de las décadas de los 80 y 90, sino por todo el valor añadido que tendrían ahora estas prendas vintage.