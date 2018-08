El leopardo se convierte en el print estrella de la temporada La línea entre el acierto y error al lucir estampado animal es muy delgada

El ‘animal print’ se ha consagrado como uno de los estampados de esta temporada y promete convertirse en uno de los más importantes de la que viene. El leopardo ha invadido las tiendas este verano, mientras que ‘la piel’ de serpiente será protagonista de los looks de otoño. Ambos triunfaron décadas y, ahora, vuelven pisando fuerte. No obstante, por muy de moda que estén este tipo de prendas salvajes, la delgada línea que separa la elegancia y de lo ‘choni’ y lo vulgar sigue siendo real. La actitud que se muestre también es importante y, por supuesto, nada que decir de los complementos, peinado y maquillaje que se usen para completar el look. Por eso, aunque Cristina Pedroche luzca este vestido mono de Zara, que como ella dice, nos encanta, resulta imposible dar un aprobado a su estilismo.

La vallecana combinó su pieza de Inditex, disponible en la web de la firma en la sección de TRF a tan solo 29,95 euros, con unos altísimos zapatos de tacón negros que, si bien estilizaban su contorneada figura, potenciaban ese efecto negativo y exagerado del ‘animal print’ al que nos referíamos antes. También apostó por un maquillaje muy recargado, con unos labios de color marrón intenso y una melena extra lisa; cuando la naturalidad hubiese jugado muy a su favor en este caso. Así, sneakers blancas o una sandalia plana, tonos nude para su rostro y un recogido bajo, o el pelo suelto, pero sin planchar, hubieran sido más acertados y quizás no hubiesen hecho que en su perfil de Instagram se desatase una auténtica batalla cibernética por el look de la colaboradora de Zapeando.

En sus ‘stories’, Cristina Pedroche aprovechó para enseñar su look entero y volver a sus ya tradicionales bailes en los pasillos y escaleras de Atresmedia. De estilo ‘wrap’ y manga larga, la prenda de Zara es perfecta para utilizarla durante los últimos días de verano y, puede adaptarse perfectamente tanto a looks de día, como de noche. Y a ti, ¿te convence?