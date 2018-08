Meghan Markle y la reina Letizia tienen en común mucho más de lo que pensamos. Además de haber conseguido formar parte de la Realeza europea, y más allá de aquel ‘déjame terminar’ que revivimos el pasado noviembre en la pedida de mano de Meghan y el príncipe Harry, las que en su pasado fueran actriz y periodista están unidas por su forma de entender la moda. Seguidoras de las últimas tendencias, no es extraño ver cómo doña Letizia y la Duquesa de Sussex coinciden escogiendo patrones parecidos, como ocurriera este verano, cuando las dos apostaron por vestidos en clave ‘denim’ para cumplir con los compromisos de su agenda. Pero parece que la norteamericana ha encontrado en la Reina consorte de España un referente importante en el que fijarse a la hora de escoger sus estilismos.

Así, después sus trajes blancos de pedida, de los regios y majestuosos vestidos capa y del vestido vaquero, el último capítulo protagonizado por las ‘royals’ que demuestra efectivamente esta teoría, se produce tras la última aparición pública de los Duques de Sussex.

Derrochando complicidad por los cuatro costados, Meghan y Harry iniciaron el nuevo curso tras su vuelta de vacaciones acudiendo a una gala benéfica en el Victoria Palace Theatre, donde se presentó el musical Hamilton. Para la ocasión, la protagonista de Suits escogió una de las tendencias que más furor causó el otoño-invierno pasado, y por la que celebridades de todo el apostaron para acudir a eventos de todo tipo: el vestido blazer.

El suyo era de Judith & Charles, y con él Meghan mostró su lado fresco, juvenil y sexy. Un look de 10 con el que la Duquesa parecía sentirse especialmente cómoda y con el que ha conseguido numerosas alabanzas por parte de la crítica, pues este tipo de prendas son mucho más acordes a su estilo que otras más formales con las que ha sido vista desde el ‘sí, quiero’ con Harry.

Sea como fuere, lo cierto es que, aunque el vestido blazer sea lo último de lo último en tendencias – lo vimos el año pasado pero esta temporada vive su máximo apogeo- Letizia Ortiz lleva apostando por él desde 2013. La primera vez que lo utilizó fue durante la 22ª edición del Concierto Premios Príncipe de Asturias. Desde entonces, la Reina, entonces Princesa, no ha dejado de lucirlo en numerosas ocasiones. Su vestido de cóctel fetiche está firmado, cómo no, por Felipe Varela, y llama la atención por sus solapas de raso, propias del smoking masculino. Hace tiempo que no lo luce, sin embargo, es posible que decida volver a rescatarlo ahora que está tan de moda.