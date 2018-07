Anabel Pantoja se enfunda el complemento más surrealista y peligroso del verano

Las colas de sirena son el último grito trendy de playas y piscinas este verano

Si el verano pasado no hubo famoso que se resistiera a fotografiarse con el popular flotador gigante de flamenco rosa, este 2018 un nuevo complemento parece estar robando protagonismo a las consabidas colchonetas de formas imposibles. Uno de los rostros conocidos que no se ha resistido a los encantos de la nueva moda es la prima de Kiko Rivera, Anabel Pantoja, quien, entre rifirrafes con los haters que la insultan en redes por su aspecto físico, no ha dudado en enfundarse en una cola de sirena.

Sí, la tendencia de este verano es simular a La Sirenita y completar la transformación del popular personaje de Disney, pero a la inversa: de humano a ser mitológico. Anabel Pantoja ha llevado a cabo su peculiar mutación en sirena durante una escapada a Las Palmas de Gran Canaria, donde la colaboradora televisiva se ha enfundado una cola multicolor de la firma Kuaki Mermaids cuyo precio en la web es de 54,95 euros. El diseño que luce Anabel consta de dos piezas: la parte textil que conforma la cola y un soporte para introducir los pies y mantenerlos unidos mientras se nada. A pesar de la fantasía visual que supone este complemento, puede resultar peligroso, especialmente en niños y personas sin demasiada destreza en el agua, ya que al reducir la movilidad de las piernas para obligar a nadar como las sirenas, se dificulta salir a la superficie mediante el impulso de las extremidades inferiores.

No obstante, para todas aquellas que quieran apuntarse a la moda sirena, también se pueden encontrar en la web de la citada firma bikinis y leggins estampados con escamas de colores, además de agradables mantas con forma de cola de sirena para disfrutar, eso sí, en invierno.