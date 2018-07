Aquello de ‘cuando uno se enamora, se acomoda’ podría estar pasándole a Justin Bieber. Tan original como acostumbra, hemos venido observando desde hace tiempo, concretamente desde que el cantante comenzara su relación con Hailey Baldwin, su actual prometida, que ha decidido renovar su look para, al mismo tiempo, sentirse más cómodo que nunca. En términos de estilo, es cierto que su novia es todo un referente, y tal vez el cantante quiera ganarse este calificativo. Lo que no entendemos es que esta sea la forma elegida. Juzguen ustedes mismos: a los pies del artista unas chanclas con calcetines.

Sí, el binomio ‘guiri’ por excelencia, que llena las calles de nuestro país incluso con 40º en el termómetro -cuanto más al sur, más susto dan-, ha terminado por conquistar a referentes de moda y críticos. Sin embargo, lejos queda la visión de Bieber de la de estos últimos. Las pasarelas lo proponían como detalle rompedor, con un mix entre la tendencia del feísmo y los looks ‘sporty’ de las marcas premium. Que no es que el intérprete no sea todo un experto en la estética ‘casual’, pero es que la estrella adolescente ha decidido ir un paso más allá. Admitimos las sandalias con calcetín, esa propuesta que Miu Miu lleva por bandera desde antes de 2009, pero Justin, ¿zapatillas de estar en casa?

No hay duda de que al joven le va bien (muy bien), de que su relación y su vida profesional están en un gran momento, ¿pero tanto cómo para salir con las pantunflas? Vale que las colecciones primavera/verano 2017 de Dolce Gabbana y Giamba las llevaran a la pasarela, pero ¿qué motivo hay para que el artista internacional las escoja día sí y día también? Dejemos de hacernos preguntas pues para todo puede haber respuesta.

Número uno: la inspiración es claramente la del icono de estilo masculino por excelencia, es decir, David Beckham. El exfutbolista unió el pasado verano sus clásicas chanclas deportivas a unas medias de fútbol en color blanco y acaparó algún que otro titular. Número dos: siguiendo al centrocampista, en 2017 Bieber empezó a hacer combinaciones insólitas con sus sandalias de Givenchy. Número tres: se ha prometido. No olvidemos que el amor, está demostrado, es uno de los grandes impulsos con los que cuenta una persona para llevar a cabo acciones inesperadas. El amor de Baldwin ha podido ser el empujón que el compositor necesitaba. Y por último, número cuatro: su prometida ocupa las listas de las mejores vestidas. La modelo sabe y adora la pasarela, vive de ello. Quizá el joven esté más atento que nunca a las tendencias del ‘fashion system’, ya sean fáciles o difíciles de llevar.

La moda puede ser caprichosa, aquello que escoges para una alfombra roja no sienta igual para ir a comprar el pan. Claro que, si eres el protagonista de una vida ‘celeb’ y estás feliz a rabiar, la perspectiva puede variar. Tras la suerte de ropa de casa que presentaron Prada en su primavera 2018 y Rita Ora con su Palomo Spain para acudir a los premios MTV Awards 2017, no nos extrañaría ver próximamente a Justin Bieber en albornoz.