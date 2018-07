Tras casi 20 años de experiencia en la cúspide de la moda, nadie sería capaz de cuestionar la profesionalidad de una de sus piezas. Para Thom Browne (1965, Pensilvania) la vida ha sido una cuestión de costuras y patrones. El diseñador estadounidense ha sabido elevar algo tan anodino como un traje de chaqueta a los cielos del ‘savoir faire’ y las pasarelas internacionales. Dos piezas masculinas que, con el paso de los años y las temporadas, ha conseguido reinterpretar y transformar en cada nueva presentación. Aunque parezca imposible, a medio camino entre el arte y la cotidianeidad, Browne ha conjugado sobriedad y color hasta dar forma a prendas tan arriesgadas como el traje de chaqueta con pantalón corto. Manteniéndose en el circuito masculino, desde 2011 confecciona, también, creaciones para mujeres inconformistas. Y es ahora, el mismo que sorprendía al público en pleno ayuntamiento de París con un mundo mágico en su colección primavera/verano 2018, ese que llenaba de gnomos un parque infantil en su presentación masculina spring/2019, quien se ha hecho con la responsabilidad estética del Fútbol Club Barcelona.

Un hito que acerca moda y fútbol, experto a experto, para transformar el armario del club, en la medida de lo posible. El uniforme que lucirán los jugadores fuera del campo, un traje de chaqueta atemporal, estará pensado para fases como la Champions League y todos aquellos partidos que no tengan como escenario el Camp Nou. Tres años de relación profesional, que comenzarán la próxima temporada 2018/2019, en la que podríamos ver más de una pierna, trajes ceñidos, calcetines deportivos o la ausencia de ellos y alguna que otra delgada corbata. El estilo de la sastrería de quien es la actual pareja de Andrew Bolton, comisario jefe de moda del Metropolitan Museum de Nueva York, destaca por su carácter innovador y ha dejado tras de sí una estela de reconocimientos internacionales.

Habiendo recibido el premio CFDA al mejor diseñador masculino en dos ocasiones (2006 y 2013), el presidente del Barça, Josep Bartoméu, ha reconocido que se trata de un honor contar con él, pues conseguirá que los jugadores mantengan su influencia también fuera del terreno de juego. Por su parte, el de Pensilvania, muy entusiasmado, ha transmitido que “los uniformes simbolizan la confianza en mostrar la verdadera individualidad así como reforzar la idea de representar a un equipo como una poderosa unidad“.

Ahora, serán los futbolistas quienes decidan si apuestan o no por un elegante ‘short’ como compañero de su chaqueta, si el gris -característico de la firma- les favorece los suficiente o si la silueta ceñida les es cómoda. Lo cierto es que el estadounidense no es un diseñador al uso, si bien cuenta con una línea más comercial, la puesta en escena y el imaginario del creador, a medio camino entre cintas de Tim Burton y escenas de Alfred Hitchcock, hacen de sus piezas más especiales un arriesgado look de diario. Este reto, se suma así a la larga lista de acontecimientos de su carrera. Si ya conquistó a Michelle Obama en clave ‘lady’, ¿cómo serán sus propuestas para un equipo lleno de estrellas? Ya queda menos para averiguarlo.