Punto final. MBFWM, la pasarela de los grandes nombres españoles de la moda ha llegado a su fin. Con ella numerosas anécdotas, inspiraciones y colecciones podrían pasar a la historia no solo por la excelente combinación de diseño y referencias que han realizado sino por su espectacular puesta en escena. Si bien muchos diseñadores han conseguido encajar todas las piezas hasta dar forma a una historia para el recuerdo, otros han preferido mantener la estética que siempre les ha definido. De cada interpretación particular para la próxima temporada primavera/verano 2019, se pueden descifrar las tendencias que el universo del ‘fast-fashion’ adaptará para muchos bolsillos inquietos.

Revuelo de volantes

Aunque el espíritu flamenco podría ser la primera observación que podría surgir al ver tantos volantes sobre la pasarela, lo cierto es que cada uno de los creadores que han apostado por este giro en el tejido (que no han sido pocos), han recurrido a él de forma diferente. A pesar de que ya llevamos varios años viendo este gesto tanto dentro como fuera de los desfiles, cada vez parece tener un protagonismo mayor. Beatriz Peñalver lo utilizaba en su Guateque particular, en clave princesa ‘retro’ y a todo color. Teresa Helbig, por su parte, lo hacía con sutileza a través de ‘puntillas’ y otros encajes, como una ninfa en su Knot Gardens. También desde un jardín, pero de corte ‘lady’, The 2nd Skin, se sumergía en un estudiado ejercicio de patronaje y trasladaba el volumen al pecho.

‘Heavy Metal’

Entiéndase por este término su traducción literal: metal pesado. Porque sí, el ‘made in Spain’ más experto ha elegido poner en la cúspide de las ‘nuevas tendencias que desearemos’ el efecto metalizado en todas sus versiones. Desde tejidos holográficos hasta accesorios que gritan fiesta, las piezas de la próxima primavera no son nada discretas. Difícil ha sido encontrar una sola presentación de esta MBFWM en la que no hayamos visto un toque galáctico. Duyos, Custo Barcelona y Marcos Luengo han sido algunos de los que han querido brillar con sus ideas más allá de la pasarela.

De expedición

No es que los colores tierra no sean típicos de las estaciones de calor, pero es que aquel zoco que Jacquemus presentó en el marco de la Paris Fashion Week para el Otoño 2018/2019 supuso un antes y un después en la vuelta de la estética safari. Muchos de los creadores de nuestro país han apostado por ella y lo han hecho a lo grande. Palomo y su éxotica expedición, Inuñez y su escapada relajada, o las ciudadanas del mundo de Roberto Torretta, son algunos de los ejemplos que nos han hecho aplaudir la comodidad y versatilidad de este concepto.

Muy dulce

Entre los colores sorbete y los pasteles solo existen algunos grados de intensidad de diferencia. Ambas opciones son capaces de dulcificar y resaltar el bronceado de quienes tienen esa suerte, tal vez por eso las propuestas de varias marcas, tan diferentes entre sí, los han escogido para el verano. Las organzas, tules y sedas de las delicadas creaciones de Hannibal Laguna, las ‘supernenas’ pop-‘vintage’ de María Escote o las siluetas casi pintadas de Ailanto, han valido para reflejar las posibilidades de esta paleta de tonalidades.

Ave del paraíso

Las plumas han sido los personajes secundarios que, si bien a veces han podido pasar desapercibidas, en otros momentos han captado toda la atención. Ubicadas en prendas superiores, a la altura del pecho, sobre los hombros o en el escote, son capaces de relanzar un look hasta alcanzar la sofisticación. Las colecciones de Ion Fiz y su interpretación más moderna de los antiquísimos talleres de costura, La Condesa en sus diseños ácidos y piscineros junto con el y Ana Locking con su espectáculo de ‘voguing’, han convertido las piezas que las llevaban añadidas en sinónimo de fiesta.

Moda 1 – Superstición 0

Y por si no hubiéramos tenido suficiente este invierno con los ‘looks’ de las numerosas ‘celebrities’ que no temían a la mala fama de este color, el amarillo -desde el fluorescente al mostaza- inundará las tiendas, ya sean de moda deportiva o de atuendos de gala. En monos, vestidos ‘midi’ o incluso bañadores lo han utilizado Pedro del Hierro, Ulises Mérida y Dolorés Cortés, respectivamente.