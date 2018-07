Dakota Johnson se ha convertido en un auténtico icono de estilo en Hollywood con sus brillantes y atrevidas apuestas sobre la alfombra roja, donde ha deslumbrado con diseños firmados por algunas de las firmas más prestigiosas del momento, como Gucci o Saint Laurent. Sin embargo, la protagonista de Cincuenta Sombras de Grey no solo ha conseguido meterse en el bolsillo a la industria de la moda por los modelos escogidos para las grandes citas, ‘photocalls’ y estrenos. La estadounidense también ha revolucionado el ‘street style’ gracias a su capacidad para transformar un estilismo, a priori, sencillo en un ‘outfit’ rompedor cargado de estilo. La intérprete ha vuelto a hacer lo propio en sus dos de sus últimas apariciones, en las que ha convertido un vaquero en el aliado perfecto para brillar tanto de día, como de noche.

La musa de Alessandro Michele ha dado una clase magistral demostrando que los jeans pueden tener cabida en un estilismo de fiesta (¡y, por supuesto, triunfar!). Tanto es así que la pareja del cantante de Coldplay, Chris Martin, se convirtió en una de las mejor vestidas de una cena celebrada en Malibú (California), donde acaparó todas las miradas con un ‘outfit’ protagonizado por un ‘culotte’ de talle alto con pinzas y un gran cinturón a juego de Isa Arfen, que acompañó con un top negro de escote bardot con volantes, de la misma marca, y unas sencillas sandalias de pulsera firmadas por Saint Laurent.

Al igual que la inmensa mayoría de mortales, la hija de Melanie Griffith también repite ropa y ha dado una segunda vida a este maravilloso pantalón de silueta ‘oversize’, con la que ha conquistado tanto (o más) que con la primera. Una camiseta ‘cropped’ de color gris, unos mocasines negros planos y una cartera de mano en un color burdeos han convertido a la protagonista de How To Be Single en la mejor defensora de los básicos.

Y tú, ¿con que versión te quedas?