El vídeo de Beyoncé en el Louvre ya tiene su propio tour

El pasado 16 de junio nos despertábamos con una noticia que nos dejaba boquiabiertos. Beyoncé y Jay-Z estrenaban disco juntos, Everything is love. Después de haber compartido escenario en la gira en la que se encuentra sumergida la cantante actualmente, la pareja hacía público el nombre que comparten como dúo, The Carters, así como el clip del primer single de su trabajo sorpresa, Apeshit. Un vídeo que es una verdadera oda al mundo del arte y el empoderamiento afroamericano.

Cambios de vestuario de miles de euros, entre los que se encuentra hasta un abrigo de la diseñadora española María Escoté, mensajes ‘black power’ y un escenario que nadie podría esperar provocaron que ‘minifilme’ se volviera viral rápidamente. El Louvre se convertía, de la mano de la de Houston, en el teatro perfecto para dar a conocer al mundo su nuevo proyecto.

Ahora, cuando ya hemos repasado las imágenes decenas de veces, los fans de la intérprete de Single Ladies vuelven a tener buenas noticias. El que ya es considerado el vídeoclip del año, recorre casi una veintena de obras de arte que acaban de ser incluidas en un tour especial por parte de la gran pinacoteca parisina. La Mona Lisa, la Victoria de Samotracia… pinturas y esculturas que son iconos dentro del museo y que ahora participan de una original visita guiada de 90 minutos. Por el momento, solo está disponible en francés pero todo apunta a que la demanda propiciará que se amplíe a más idiomas.