El seleccionador de Inglaterra dispara las ventas de chalecos

Hablar de fútbol en estos días es directamente proporcional a hablar del Mundial de Rusia. Concretamente, de los inesperados partidos y sus resultados, que han conseguido impresionar por igual a expertos y aficionados. Sin embargo, esta competición también está consiguiendo, como suele ocurrir, que rostros antes completamente desconocidos llamen la atención por su juego, sus valores, su estética o, por qué no, su estilo.

Gareth Southgate, el seleccionador británico, podría ser uno de estos últimos. Además de sus estrategias como entrenador, también parece contar con muchas otras en términos de moda, que le han valido el título de ‘nuevo dandy inglés‘. Casi como un uniforme, el exfutbolista ha convertido una camisa, unos pantalones de traje y un chaleco de vestir en su pan de cada día sobre el terreno de juego. Un hábito que ha provocado que este diseño sin mangas se convierta en todo un ‘best-seller’.

La firma Marks & Spencer, proveedora oficial de las para el conjunto inglés, ha confirmado que el chaleco del exdefensa -con un precio de 65 libras- es ya un auténtico ‘hit’, pues sus ventas se han incrementado un 35%. Además, el conjunto al completo (corbata incluida) está disponible en la web de esta multinacional con sede en Londres.

La reciente corriente, renombrada por algunos como ‘efecto Southgate’, no podría tener otra explicación que un intento por volver al ‘gentleman’ clásico. Una tendencia que ya han tratado de revivir con éxito otros exjugadores reconvertidos en iconos como Zinedine Zidane y David Beckham fuera del campo. Podría describirse como atemporal, pero lo cierto es que ha sabido evolucionar en la dirección correcta, como evidencia, del mismo modo, la Red.

Mientras tanto, el seleccionador británico sigue escogiendo un look a la altura de las circunstancias por quien fue uno de sus referentes, según especula el periódico The Daily Mail: “el elegante chaleco de gabardina de Gareth Southgate para los partidos de Inglaterra podría ser en memoria de su abuelo materno Arthur Toll, un ex marine real que siempre prestaba mucha atención a la forma en que se vestía”. Un joven Southgate que, tal y como se describe en su biografía, solía observar cómo su abuelo se colocaba el chaleco, hasta que estuviera perfecto. La moda, como el fútbol, es cuestión de pasión.