Y después de mucho tiempo trabajando en ese proyecto y muchos nervios aquí lo tenéis Maria Pascual by @dulceida is now out ⚡️ Go check more on www.maria-pascual.com Esperemos que os encante tanto como a nosotras ❤️Film by @bryanventuras 👯‍♀️ @giselacid & @clarararaaa Especial agradecimientos @asos, @rimmellondones, @visorifashionart & #lacasadeldesierto (Guardian Glass) Locución – Still I Rise by Maya Angelou #mariapascual #dulceida #mariapascualbydulceida #jewelry #joyas #film #fashion #movie #style #universe #necklace #gold #granada #canon #instagram #inspo #ootd #fashion #style #photooftheday #video

A post shared by Maria Pascual (@mariapascual) on Jun 26, 2018 at 3:56am PDT