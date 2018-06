Para Alessandra Ambrosio la vida es un festival. Después de triunfar en Coachella, donde año tras año nos sorprende con los looks boho chic más inspiradores, ahora la brasileña ha vuelto a conquistar en el Arroyo Seco Music Festival de Pasadena con otro estilismo que la encumbra como su reina absoluta y, por tanto, el espejo en el que mirarnos. El verano es la temporada musical por excelencia, de modo que inspirarse en el peculiar estilo del antiguo ángel de Victoria’s Secret puede resolvernos la papeleta a la hora de elegir las prendas con las que triunfar en cualquiera de los certámenes que se celebran en los próximos meses.

Para ella, el éxito reside en la sencillez, por lo que su fórmula no podría ser más básica. Short denim de tipo alto, top blanco ‘crop’ y botas camperas en camel; tres prendas de fondo de armario presentes en cualquier vestidor, que la top sabe cómo combinar para hacerse con un ‘outfit’ ganador. Perfecta conocedora del mundo de la moda, es consciente de que la clave, en muchas ocasiones, reside en los complementos por lo que aporta el perfecto toque de glamour al conjunto a través de un pañuelo estampado anudado al cuello, gafas de sol de aire retro y una práctica riñonera en lugar de bolso.

Ideas que ya vimos en la cita del pasado abril en Indio y que dan como resultado un estilismo de 10 fácilmente clonable con piezas que, seguramente, ya tengas en tu haber. De lo contrario no desesperes, en las cadenas de moda ‘low cost’ tienes todo lo necesario para crear un look similar al suyo sin arruinarte. Además, al tratarse de artículos muy versátiles podrás reciclarlos en infinidad de looks veraniegos. Incluso las botas que, a pesar de tratarse de un calzado más propio del otoño o invierno, pueden otorgar un aspecto muy especial a la ropa estival. No obstante, si te agobia pensar en ellas, también puedes sustituirlas por botines (como los que te sugerimos).

No te lo pienses más y pincha en nuestra galería para ayudarte a conseguir el perfecto look de festival. Palabra de Alessandra Ambrosio.