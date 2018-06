Sara Carbonero confirma cuál es el ‘print’ de la temporada

El papel de Sara Carbonero en lo que a tendencias de moda se refiere es ya indiscutible. Con un estilo definido que cuenta cada vez con más adeptas, la mujer de Iker Casillas es toda una ‘it girl’ del ‘street style’, que maneja a la perfección.

Ya lo dijimos en LOOK hace unos meses, pero Sara ha querido recordárselo a los más despistados. Las estrellas son tendencia y, si este invierno fueron ‘celebs’ como Paula Echevarría o Pilar Rubio las que lucieron este ‘print’, en el último mes ha sido la protagonista del beso más famoso de la década quien ha dejado claro que el estampado galáctico sigue más de moda que nunca.

De viaje en Moscú, desde donde está disfrutando de los primeros compases del Mundial de fútbol, Sara no ha dudado en compartir con sus casi dos millones de ‘followers’ los looks que ha elegido para el evento, siendo su apuesta más informal la que más me gusta ha provocado. En la foto en cuestión la presentadora aparece solo de cintura para arriba, pero la original camisa vaquera que lleva ha logrado captar la atención de muchos de sus seguidores.

En un color ‘lavado’ y con estrellas estampadas en color blanco, la versión de blusa tejana que ha elegido Sara promete ser una de las más buscadas en las próximas semanas, cumpliéndose lo que ya se conoce como “efecto Carbonero”.

Hace apenas unas semanas que vimos cómo, la que fuera uno de los rostros de los deportes de Telecinco, reinventaba la cazadora amarilla que tan de moda estuvo la pasada temporada a base de estrellas blancas, un ‘print’ que, visto lo visto, parece haber inundado su armario.