‘Grease’, más de moda que nunca en su 40 aniversario

Los fans más incondicionales de Grease están de enhorabuena. Se trata de una de las películas que marcaron la adolescencia de más de una generación y este año, con motivo de la celebración de su 40 aniversario está más de moda que nunca. La historia de amor entre Sandy y Denny Zucco entre los pasillos del instituto Rydell no solo hizo suspirar a millones de jovencitas, sino que también volvió a poner en órbita la moda de los años 60. Pero esta temporada, más allá de tupés, chaquetas de cuero y maxifaldas de vuelo, su influencia se ha hecho notar de una forma mucho más sutil.

Siguiendo con la tendencia de camisetas inspiradas en películas de los años 80 que iniciara Inditex hace unos meses (con diseños de Los Goonies, Gremlins, ET o Dirty Dancing), ahora ha llegado el turno del film protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John en 1978. Se trata de una discreta creación que ya puedes encontrar en Stradivarius al irresistible precio de 15,99 euros.

Un diseño de color negro y estilo ‘oversize’, con el famoso logotipo de la película en la parte frontal y una increíble sorpresa en la trasera. Y es que, en la espalda, justo debajo del cuello, puedes encontrar el nombre de las Pink Ladies junto con su huella de labios. Sin duda, un detalle muy femenino que la hace aún más especial. Pero si te ha gustado esto, lo que vas a ver a continuación te va a hacer sentirte como un miembro más de la pandilla de chicas más popular del instituto.

Por desgracia, no se trata de su mítica chaqueta rosa, pero sí de la paleta de sombras de ojos inspirada en ellas que acaba de lanzar la firma Sola Look. Con fotos de las chicas tanto el aparte exterior como en la interior, está compuesta por 10 irresistibles colores (cuyos nombres están basados en canciones y lugares de la película) perfectos para crear todo tipo de looks y su precio ronda los 35 euros. Todo un artículo de coleccionista que, como era de esperar, ya está agotado en su tienda online. Afortunadamente volverá a estar disponible el próximo 16 de junio; apúntate a su lista de preventa ¡y no te quedes sin ella!