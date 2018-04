Busca un seudónimo atractivo, fácil de pronunciar, de sencilla memorización y comienza un ascenso meteórico. Una receta infalible en el caso de Aída Doménech, o Dulceida, como prefieran. No hay demasiadas mujeres a nivel nacional que reúnan con tanta fidelidad los requisitos de ‘influencer’. Quizás se podrían contar con los dedos de las manos. Sorprende que ella misma rechace este término. Pero vayamos por partes.

Hemos sido testigos de la presentación en Madrid del segundo perfume de Dulceida. Bajo el nombre ‘Mucho Amor You & Me’ esconde uno de sus secretos mejor guardados, la esencia perfecta para estos tiempos primaverales y veraniegos que vivimos y que están por venir. Para su puesta de largo, la ‘it girl’ ha vuelto a dejar claro su buen gusto, confiando de nuevo en un diseño de tirantes y print floral, firmado por Ze García, que tantas y tantas veces le ha vestido: en la boda de Laura Escanes, en los Goya, en la misma pasarela… Este discípulo de Armani se ha convertido en el modisto de cabecera de las trendsetters nacionales, gracias a su apuesta por la costura a medida.

Con una parte superior muy escotada, con tirante espagueti y tipo corsé, y una abultada falda corte princesa, el vestido estaba elaborado en plumeti blanco y plagado de flores bordadas en tonos rosas y beiges con hojas verdes.

Al ser el segundo perfume, no está de más conocer las diferencias entre ambos. La catalana lo aclara: “Esta tiene mucha personalidad, como la otra, pero es totalmente diferente porque la anterior era muy fuerte y era un perfume que te encantaba o la odiabas, y este creo que es más afín a todo tipo de mujeres, es mucho más fresco y lo veo para primavera, verano…”, argumenta.

[Las mejores imágenes del shooting de presentación]

Uno de los grandes interrogantes cuando una celebritie presenta un perfume es saber hasta qué punto se involucra en el resultado final. ¿Cuánto de Dulceida tiene este perfume? “En el primero tenía muy claro que quería conseguir la esencia de un perfume que utilizaba hace muchos años y retiraron, quería esa esencia, pero en este quería uno mucho más fresco, un aire a flores y a primavera. Ellos me van contando como va, me mandan muestras y yo voy eligiendo y ,digo, me gusta por aquí, me gusta con un poco más de esto… y así”, confiesa.

Dulceida: “No me gusta el nombre de influencer porque no influimos del todo”

Acompañada de Laura Matamoros, que está a punto de dar a luz, y de su mujer, Alba Paul, Dulceida sorprendió a todos al desmarcarse del término ‘influencer’, sobre todo por las críticas que reciben sobre quienes afirman que no trabajan apenas nada: “Es un tema que cansa, creo que no hay que ser muy inteligente para saber que los influencers trabajamos, que a lo mejor hay algunos que no, no lo sé, además no me gusta el nombre de influencers porque no es que influyamos en todo pero bueno, pero eso, como que me cansa. Al final la gente que se dedica a la comunicación sabe lo que curramos”.