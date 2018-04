Que Agatha Ruiz de la Prada busque el amor en una aplicación para ligar orientada a mayores de 50 años sorprende. Pero que en el acto de presentación de la plataforma confiese que la segunda foto más vista de su perfil de Instagram no sea con un vestido suyo, nos deja perplejos. Tanto o más que cuando nos enteramos que el look en cuestión es uno de flamenca, firmado por Miabril, la marca de su gran amiga Lourdes Montes. Hablamos de esta pieza.

Un diseño de flamenca creado por la mujer de Fran Rivera, rosa, con lunares blancos y que cautivó a Agatha hasta el punto de convertirlo en su preferido de esta pasada Feria de Abril. La imagen en cuestión está cerca de alcanzar los 15.000 ‘likes’, una cifra récord para la modista, cuyas publicaciones se suelen mover en medias muy inferiores.

Ante los micrófonos de Gtres, comentaba que era la segunda foto más vista en su Instagram y que le daba mucha rabia que encima fuese con un vestido que no es suyo. Es comprensible que una diseñadora de primera línea como Agatha Ruiz de la Prada se ofenda al ver cómo sus seguidores reaccionan en masa ante un vestido que no lleva su sello. Menos mal que Lourdes y ella son amigas y que no va a haber problema alguno.

Desde que se separó, Agatha se apunta a un bombardeo y es habitual verla en diferentes eventos. La noche antes de presentar la web de citas, la ex de Pedro J. Ramírez se dejó caer por los ‘Premios Influencer’, donde acudió vestida con un lazo en la cabeza, una circunstancia que no se repetía desde que formaba matrimonio con el periodista: “Es la primera vez que me lo pongo desde hace un año y medio”, confesó a la prensa. Agatha Ruiz de la Prada solo hay una y es irrepetible.