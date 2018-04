Del Bardot de Anabel Pantoja a las transparencias de Raquel Bollo: seguimos de Feria

Tras semanas de dudas, el tiempo se está portando y este año la Feria de Abril está viviendo una de sus semanas más soleadas en los últimos tiempos. Son muchos los personajes que no se quieren perder la fiesta sevillana y los hay que, como Anabel Pantoja, están disfrutando la celebración prácticamente todos los días.

Si ayer era el arriesgado ‘escotazo’ del último modelito de la andaluza lo que acaparaba todos los comentarios, esta vez ha sido lo novedoso de su nuevo vestido lo que la ha convertido en noticia. Para despedirse de la Feria 2018, Anabel Pantoja ha elegido un traje de flamenca de lo más original, con escote bardot y una gran apertura lateral. Esta temporada la moda viene marcada por este tipo de escotes en los que, los hombros descubiertos se convierten en un claro símbolo de elegancia.

Pero no es solo la sobrina de Isabel Pantoja quien ha arriesgado luciendo tendencias de pasarela en sus looks más flamencos. Raquel Bollo ha sido otra de las fijas en el Real de Sevilla durante estos días y en su último traje destacan unas transparencias negras en escote y mangas que, con mayor o menor acierto, sin duda convierten el vestido en una original pieza acorde con la corriente que ha convertido la gasa en imprescindible de cara a los looks de noche.

Otra de las modas que reina esta temporada es la de las borlas y Gloria Camila no ha querido prescindir de ella. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado no ha arriesgado con su traje de gitana, que no innova ni en tejido ni en hechura, pero sí lo ha hecho con los complementos. La ex superviviente ha elegido unos enormes pendientes compuestos por una floritura dorada y una gran borla negra que han destacado por encima del resto de su estilismo.

A un día del cierre de la temporada, habrá que esperar al año que viene para ver qué tendencias adaptan los diseñadores a la moda flamenca para la próxima temporada.