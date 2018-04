Sara Sálamo le roba la ropa a Isco y este es el resultado

Todavía no se ha colado en el elenco de influencers de primer nivel y quizás ni tan siquiera lo pretenda dada su tremenda (aunque envidiable) sencillez, pero Sara Sálamo va camino de convertirse en un icono. A ella no le gusta que se hable de ella como la “la novia de Isco”, y tiene razón, pero lo cierto es que su impacto mediático no ha hecho más que aumentar desde que estallase su romance con el astro del balón.

La actriz ya no pasa desapercibida para nadie y sus publicaciones de Instagram son miradas con lupa. La vimos lucir una camiseta básica muy trend (que después encontraríamos en las rebajas por 5,99 euros), en la pasarela de moda madrileña y ahora vuelve a copar los titulares de estilo. ¿El motivo? Robarle la camiseta a su chico para incorporarla a su armario. Pasen y vean.

Se trata de una camiseta de tirantes XL, fresquita e ideal para los días de calor. Una pieza digna de un look street style con un toque underground. La verdad es que con su larga melena suelta no le queda nada mal, así que le recomendamos a Isco que tenga cuidado no se vaya a quedar sin ropa…

En lo personal, Sara Sálamo no puede estar más feliz. Vive un cuento de hadas junto al futbolista del Real Madrid, inundan de amor las redes y cada día están mejor, formando una de las parejas de moda del cuore español. En lo laboral busca continuamente proyectos, sobre todo si tienen una vertiente solidaria y así poder ayudar a quienes más lo necesitan.