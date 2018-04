Héctor Jareño, director creativo de Reliquiae, nos cuenta en exclusiva los secretos de su nueva obra maestra, la mochila ‘Capitol’

Es un trabajor – como él mismo se define- y sobre todo es feliz, muy feliz con lo que hace y con las personas que le rodean. Héctor Jareño ha conseguido aprovechar todo el saber hacer y el patrimonio cultural que le transmitió su padre, Juan, y convertir la firma Reliquiae en uno de los estandartes de la marroquinería de lujo en España.

Recibe a LOOK en la inauguración de su nueva flagship store en Madrid, en la emblemática calle Serrano. Sonriente y con la mirada rebosante de felicidad, Jareño habla no solo del que se ha convertido en el emblema de la marca, el clutch Archy y que ha lucido hasta su compatriota, la reina doña Letizia, sino también de una de las piezas más espectaculares de su nueva colección, la mochila ‘Capitol’. Un exclusivo complemento unisex que tiene todos los elementos para convertirse en uno de los must de quienes aprecian el valor de lo artesanal.

Buenos días Héctor. De las piezas de la nueva colección, la mochila ‘Capitol’ es la que más destaca. ¿Qué tiene de especial?

Sí, de nuestra mochila ‘Capitol’. Me ha llevado mucho tiempo de trabajo a nivel conceptual, el taller ha estado esforzándose para conseguir unos acabados perfectos en una pieza que no es nada fácil y además es un compendio de todo lo que somos. Es una mochila inspirada en el patrón del vestido de una sola pieza de Balenciaga que se expone en el Museo Balenciaga de Guetaria. Aunque aparentemente está elaborado de una sola pieza de patrón, la elaboración es enormemente complicada. Incorpora algunas de las técnicas más laboriosas de Alta Costura, como los bolsos exteriores. Estoy muy orgulloso de esta pieza, que además es unisex. Tiene un valor especial porque tuvimos dentro del equipo a una persona que yo apreciaba enormemente y nos ayudó mucho, Carlos Delso, pero desgraciadamente se nos fue muy joven y por eso yo se la dedico.

Procede de una familia dedicada al mundo textil. ¿Cómo surge la idea de renovar la marca y empezar en el mundo de la moda?

Es una historia terriblemente humana. Mi padre cuando estaba a punto de jubilarse como tapicero después de 48 años de trabajo y con un taller propio con el que había sacado a toda la familia adelante sufrió un revés motivado por un impago a inicios de la crisis. La opción que tenía en ese momento era si recuperar el taller o dejarlo morir. Ahí había dos cuestiones que eran muy importantes. La fundamental era qué pasaba con todo ese patrimonio en forma de conocimiento que mi padre había adquirido a lo largo del tiempo y qué hacíamos con él. Lo que se nos ocurrió fue aprovechar eso que ahora se llama expertise en el trabajo de la piel y reconvertirlo al diseño de bolsos. Primero, porque yo como diseñador estaba más cercano al mundo de la moda que al del mueble, y segundo porque queríamos crear un concepto nuevo a partir del conocimiento del taller de mi padre, y era mucho más interesante para nosotros trabajar con algo que pudiéramos exportar con facilidad y en el que se pudiera condensar todo ese saber hacer y ese patrimonio cultural español.

Presentó tu primera colección en 2012. ¿Qué supuso para usted?

Visto con perspectiva, fue uno de los momentos más importantes, sobre todo porque vences todos esos miedos que te acompañan cuando estás entrando en un terreno que de natural no es el tuyo. Aquello fue un poco percibir que lo que estábamos haciendo sí era una temeridad, pero no era una locura inconsciente. Tratándolo de la manera adecuada, con un acompañamiento empresarial, aquella idea un poco loca podría convertirse en lo que es hoy, y en todo lo que esperamos que sea después.

¿Por qué cambia el nombre de CucaReliquia por Reliquiae?

Nuestro principal cliente lo tenemos en Japón, a través de una colaboración con Tasaki. Entendimos que necesitábamos que nuestro nombre tuviera una sonoridad más internacional. Yo le tengo mucho cariño al nombre de CucaReliquia, pero de cara al desarrollo de la marca a nivel global era necesario algún ajuste. Reliquiae expresa exactamente lo que somos, el valor que pasa de generación en generación y que reside en algo inmaterial. El valor de la artesanía y de la tradición.

¿Por qué una colaboración con el mercado asiático? ¿La filosofía de Reliquiae se siente identificada con la oriental más que con la occidental?

No, no es una cuestión de identificación en ese sentido. Es cierto que en Japón la artesanía y los valores inmateriales que acompañan a los artículos de lujo hechos a mano es más respetada que en occidente. Y eso a nosotros nos ha venido muy bien.

El modelo Archy es el emblema de la firma. ¿Qué hay detrás de él?

Detrás de ese modelo hay un ejercicio de reflexión sobre las formas básicas de la arquitectura, utilizando el lenguaje de la arquitectura racionalista. En Archy se combinan todas las formas básicas. Existe además un vínculo mágico entre la forma y el color.

¿Cree que en este mundo tan globalizado se está perdiendo la atención a los detalles y el gusto por lo verdaderamente especial?

Creo que se está produciendo una segmentación importante entre quienes aprecian esto y quienes no. Y no se trata de una cuestión de precio, es únicamente una cuestión de valor. Por ejemplo, mi familia era muy humilde, mi abuela tenía un poder adquisitivo muy bajo pero era capaz de pasarse ahorrando el tiempo que fuera necesario para que aquello que compraba fuera bueno, tuviera un valor y pudiera pasar a la siguiente generación. Nosotros lo que defendemos es eso. Y lo hacemos porque creemos que es un auténtico ejercicio de sostenibilidad. Si todo va tan rápido no puedes pensar. Los sistemas de moda rápida, que yo no me atrevo a criticar, porque como sistema son un sistema bien engrasado, no se basan en el talento creativo de las personas que se toman el tiempo suficiente para hacer un ejercicio de creación. Para la artesanía es importante poder dedicar tiempo a pensar.

¿Cuál es el futuro de Reliquiae?

Estamos en un momento muy feliz por dos motivos. Por un lado porque somos la marca de marroquinería de alto valor que puede convertirse en el referente de la marroquinería de lujo en España. Nosotros somos una empresa de capital 100 % español. Toda nuestra producción, proveedores… están situados aquí. Nuestra esencia es netamente española y defendemos una versión de la tradición marroquinera española interpretada a través del diseño contemporáneo. Planeamos abrir una segunda flagship probablemente en Barcelona, tenemos una estrategia de internacionalización en América Latina y Europa, también en Reino Unido y Estados Unidos, así como profundizar en nuestra relación con Tasaki.

¿Por qué has escogido a Eugenia Silva como imagen?

Eugenia Silva expresa perfectamente lo que es Reliquiae. Una mujer fuerte , no en el tono sino en el fondo. Eugenia habla a través de su trabajo, de la manera de estar en el mundo y de hacer lo que hace. Para mí, es la referencia fundamental sobre el tipo de mujer a la que nos dirigimos.

De las piezas de la nueva colección. ¿Hay alguna de la que estés particularmente orgulloso?

¿Qué le inspira?

Me inspiran unos valores muy concretos. Me gusta la autenticidad, porque cuando las cosas son de verdad deben ser sencillas. Me inspira mucho la claridad de ideas, poder transmitir las cosas con rotundidad. Me gusta mucho la rotundidad y la empatía, ponerme en los zapatos del otro. Creo que eso es lo que yo le transmito a todo lo que hago, me encuentro muy cómodo con esos códigos de lenguaje, no necesito esconderme. Mis diseños deben de servir para expresarse, por eso son quizás tan contundentes.

¿Cómo se define Héctor Jareño?

Soy un trabajador, no sé hacer otra cosa que trabajar. Y soy muy feliz y me hace muy feliz el poder compartirlo con mi equipo, que es fantástico y están tan convencidos como yo del futuro de lo que estamos haciendo. Cuando tienes un sueño y trabajas por ello no existe el agotamiento.