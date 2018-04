Esta temporada es más fácil que nunca ir a la Feria con estilo sin tener que vestir de flamenca

Aunque las bajas temperaturas se empeñen en demostrar lo contrario, ya estamos a mediados del mes de abril, lo que quiere decir que la Feria de Sevilla está a punto de dar comienzo. Uno de los acontecimientos más esperados del año en la capital andaluza y que llenara las calles del Ferial de flores, volantes y sobre todo, lunares. Y es que el estampado de la temporada amenaza con convertirse en el oficial de la cita, aún más si cabe.

Están por todas partes y en todo tipo de prendas. Blanco sobre negro o negro sobre blanco. Lo cierto es que el abanico de colores es ilimitado. Las estrellas han dado fe de ello. Fueron parte de uno de los vestidos más acertados de Pilar Rubio durante la recta final de su embarazado. E incluso, la reina Letizia también cayó rendida a la tendencia con el estilismo elegido durante la Misa de Pascua.

Las fuentes de inspiración son infinitas, pero lo más importante es que pueden solucionarte la papeleta de cara a tus looks de Feria. Ya no hace falta gastarse una fortuna en un carísimo vestido de flamenca ni recurrir a prestigiosos estilistas para no fallar (el pasado año la diseñadora Lourdes Montes ya nos dio algunos valiosos consejos para triunfar). Tan solo una vuelta por las cadenas de moda ‘low cost’ puede resolver tu vestuario de una manera rápida y sencilla y, lo que es más importante, sin desentonar en absoluto.

En cualquier marca de Inditex, Mango, H&M o Slow Love -la firma multimarca de la mismísima Sara Carbonero-, puedes encontrar favorecedoras piezas con las que dar rienda suelta a tu imaginación. Desde los clásicos vestidos, hasta vistosos pantalones, camisetas o bañadores (inspirándonos en el refrescante look que Paula Echavarría lució durante su presentación con Etam), las opciones son tan numerosas como asequibles.

No le des más vueltas y llena tu maleta de Feria de lunares. Si necesitas ideas, no te pierdas nuestra galería más flamenca.