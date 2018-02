Carnaval ya ha pasado y las ‘celebs’ no han querido perderse una de las fiestas más divertidas del año. Haciendo gala de su particular sentido del humor, Cristina Pedroche ha sido uno de los rostros conocidos que no ha dejado pasar la gran oportunidad de disfrazarse en esta fecha señalada y ha acudido al plató de Zapeando para dejar sin palabras a sus compañeros de programa.

Después de sorprender a la audiencia en Halloween con su maquillaje de Pennywise, el payaso de IT, con el que Pedroche estaba totalmente irreconocible, la vallecana ha vuelto a la carga por Carnaval. En está ocasión, el personaje escogido ha sido uno de los dibujos infantiles más populares de los últimos años, las Monster High. En concreto, la colaboradora se ha transformado en Draculaura y, como era de esperar, ha acaparado todo el protagonismo del espacio conducido por Frank Blanco.

Para la sorprendente metamorfosis, Pedroche se ha puesto en manos de su maquilladora Carolina Moreno y su peluquero Óscar Lozano, quienes no han dejado escapar ni un solo detalle. Peluca, maquillaje, pestañas postizas, medias de rejilla, minifalda, botas altas y hasta corsé.

Así, con su versión más sexy de las Monster High, la esposa de David Muñoz ha dado la bienvenida al fin de semana de Carnaval sin pasar desapercibida y por todo lo alto.