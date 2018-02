Dr. Ramón Cugat: “Hay futbolistas que pensaban que no volverían a jugar”

“Tenía 15 años cuando llegué a Barcelona para jugar en las categorías inferiores del Barça”. Así comenzaba, curiosamente, la vinculación del Dr. Cugat con el mundo del fútbol, ajeno, por aquel entonces, a que acabaría siendo una eminencia en la medicina deportiva. Su madre, no del todo conforme con su aventura, le animó a combinar el sueño de triunfar dando golpes al balón con un trabajo o unos estudios. Se decantó por lo segundo.

Encontró en el Dr. José García Cugat a un mentor (más tarde a un suegro), que le guió en sus primeros pasos: “Yo quería ser ingeniero o arquitecto, pero me dijo que él solo me podía enseñar medicina y que me matriculara de 1º en la Calle Casanovas”. De su mano comenzó a trabajar en la Mutualidad de Futbolistas de Catalunya, donde sigue ejerciendo su labor actualmente desde 1965.

“Lo mío casi se podría decir que, más que vocación por la cirugía, fue una obligación”, confiesa el doctor, quien, además, es Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Codirector del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Barcelona.

Reconocido y respetado, el Dr. Ramón Cugat ha sido testigo y partícipe de la historia del fútbol de nuestro tiempo. “Mi vida es el fútbol y el cuidado de los futbolistas”, comenta quien ha tenido en sus manos el futuro deportivo de más de una figura. Sonadísimos casos como el de Miguel Ángel Benítez ‘El Peque’, Amunike, o Xabi Hernández han pasado por su juicio.

“Una de las lesiones que siempre recordaré por su complejidad y recuperación fue la del paraguayo Miguel Ángel Benítez ‘El Peque’, jugador del Espanyol”, comenta a propósito de la ‘lesión más grave de la historia del fútbol español’, como titulaba el diario ABC el 22 de febrero de 2000. “En los últimos doce años solo he intervenido a cuatro futbolistas con una lesión más grave que ésta y en todos los casos estaba seccionado el nervio ciático, lo que impidió a los pacientes volver a jugar”, dijo el doctor Cugat en aquel momento. Sin embargo, ‘El Peque’ en un año volvía a los terrenos de juego y actualmente vive en Paraguay, donde sigue practicando fútbol.

Retos como el de Benítez ha tenido que enfrentar varios. “Hay futbolistas a los que se les había dicho que no volverían a jugar, y después de alguna cirugía, mucho esfuerzo y trabajo, han podido volver a los terrenos de juego”, asegura orgulloso. No es para menos.

Tan sonada como esta fue la lesión de Amunike, militante de las filas del FC Barcelona y que vivió un auténtico calvario. Cinco operaciones de rodilla y dos temporadas alejado del césped, el nigeriano no solo pasó por las manos de Cugat sino que confió en él cuando su propio club le daba por perdido. Acabó su carrera como jugador fuera de España y a Santander regresó, continuando como técnico de la selección sub 17 de Nigeria.

Más actual es el caso Xavi Hernández, jugador del Barcelona y la Selección Española, que el doctor recuerda especialmente “por su rápida recuperación”. “Le operé de un ligamento cruzado anterior y en cinco meses ya había entrado en la convocatoria de Frank Rijkaard”, comparte. “Él quería llegar al mundial y lo logramos. Lo tuvimos a punto para Luis Aragonés”.

Presente y futuro de la traumatología deportiva

La carrera del Doctor Ramón Cugat se cuenta por logros, por su implicación en diferentes asociaciones nacionales e internacionales, en la universidad o en la Real Academia Europea de Doctores, de la que es miembro numerario. Pero también por la labor que ejerce por el futuro de la medicina.

“Soy pionero en la aplicación de terapias biológicas en traumatología”, nos cuenta quien explica que su última novedad es conseguir la regeneración del cartílago dañado gracias una malla con factores de crecimiento y fragmentos de cartílago del propio paciente, procedente de la lesión. Estudios que, como este, llevan a cabo desde su propia fundación.