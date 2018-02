Estar embarazada no es sinónimo de esconderse bajo un montón de prendas amplias apostando por la comodidad en detrimento del glamour. Miranda Kerr es un buen ejemplo de ello. La ex modelo de Victoria’s Secret, que espera su segundo hijo, nos ha dado una auténtica lección de estilo al sorprender recientemente por las calles de Los Ángeles luciendo dos elegantes looks premamá.

Perfecta durante el día y durante la noche. Los minivestidos parecen haberse convertido en sus grandes aliados a la hora de presumir de su nueva figura, incluso en el segundo trimestre de gestación. Así, supo como conquistar a su público mientras se dirigía al programa de Kimmy Kimmel con un favorecedor diseño de lunares, sin duda uno de los estampados de la temporada. Con fondo negro, cruzado, con amplio escote y falda de vuelo, Miranda lo combinó con una chaqueta vaquera ‘oversize’ sobre los hombros, dándole un toque muy juvenil.

Asimismo, derrumbó otro cliché sobre las embarazadas apostando por unas altísimas sandalias transparentes con tacón de metacrilato en lugar de decantarse por un calzado algo más cómodo.

Su segundo look del día tampoco se quedaba atrás. Miranda es una perfecta conocedora del mundo de la moda, de manera que apuesta sobre seguro para la noche con un favorecedor ‘little black dress’. Su diseño con hombros al descubierto y largo por encima de la rodilla se ceñía a la perfección a su figura de embarazada, demostrando que también en su estado se puede ser sexy; y si no, que se lo pregunten a Pilar Rubio…