Su estilo premamá es atrevido por elección propia. Pilar Rubio dijo en su día que no por estar embarazada se enfundaría un saco de patatas y lo ha cumplido a rajatabla. La colaboradora de El Hormiguero 3.0 sigue arrasando en las redes sociales con los originales estilismos de su dulce espera. Nada de camisas holgadas, ni siluetas ‘oversize’… Pilar es toda una sexy ‘influencer’ en cualquiera de las etapas de su tercer embarazo.

Camisetas rockeras (combinadas con un perfecto de cuero), un colorido ‘mini dress’ de lentejuelas para brillar en las fiestas o el comentado vestido tatuaje que revolucionó en los ‘social media’, han sido algunos de los hits de la pareja sentimental de Sergio Ramos que han causado auténtico furor, a pesar de que no la hayan convertido en la futura mamá más elegante del país.

Consciente de ello, Pilar sigue haciendo gala de su particular estilo, tanto en el plató de su programa, como en los atuendos que comparte con los casi dos millones de seguidores que posee en las redes sociales. En esta ocasión, lo más destacado de su elección de estilo no ha sido ni su vestido, ni su calzado, ni sus joyas. El centro de atención de su ‘outfit’ ha sido un complemento que, dada su originalidad y su rebajado precio, podría protagonizar el siguiente cartel de ‘agotado’ en las rebajas.

Se trata de los pantys de rejilla con perlas cosidas a mano de la firma Calzedonia, que en la actualidad se encuentran disponibles en la página web de la firma por 10 euros. Pilar combinaba orgullosa su nueva adquisición de estilo con un LBD, abrigo amarillo y unas originales botas Dr. Martens con detalle de ‘print’ de leopardo en el empeine. Un mix que, a pesar del éxito generado entre sus fans, no deja de ser uno de los más complicados de la reportera en lo que llevamos de año. Una complejidad que, sin embargo, no ha conseguido alcanzar el ‘más difícil todavía’ en su historial ‘fashion’. ¿No te imaginas a Pilar con looks más imposibles que este? Te animamos a que te sorprendas con nuestra galería (con estilismo lencero incluido) que, nos atrevemos a asegurar, es un auténtico KO sin fin.