Tania Llasera es una gran abanderada del 'body positive' y no tiene tapujos a la hora de hablar de las trabas que le coloca la industria de la moda

Tania Llasera no tiene pelos en la lengua, sobre todo cuando se trata de defender las causas que considera justas. Una de ellas, el body positive, movimiento del que es activa defensora a través de sus redes sociales. “Ser sexy nada tiene que ver con el peso” o “saquemos nuestras barrigas, estrías y cicatrices a la calle” son solo una muestra de los reivindicativos mensajes de la popular presentadora.

No evita responder ante la polémica y denuncia todo lo que considera injusto, algo que ha enganchado a su nutrida legión de followers, quienes valoran de Tania Llasera precisamente eso, su naturalidad y espontaneidad. Dos características que ha vuelto a poner de manifiesto con su último mensaje, hace apenas unas horas.

La bilbaína compartía con sus fans una anécdota a través de sus stories de Instagram. “Hoy he vuelto a ir a unos grandes almacenes porque necesitaba comprar algún top para trabajar y ¡cómo no!, han vuelto a decepcionarme. Porque vas, ves la talla L y dices, a ver si cabe”, relataba decepcionada porque la prenda acaba resultando pequeña. “Yo no creo ni siquiera que esté de talla L (…) Eso que me he probado yo hoy era una M como mucho”, continuaba.

Pero lo más importante, es la reflexión con la que cerraba su experiencia: “Si a mí me medio deprime, cómo le debe deprimir a una chica joven. No se dan cuenta del daño que hacen. Por favor, hagamos tallas más grandes y llamémoslo algo más pequeño de una talla L”, exigía desde su altavoz social.

No se trata de un caso aislado. Las reivindicaciones en materia de body positive son cada día más frecuentes y los rostros conocidos que han sufrido momentos en los que su cuerpo se ha encontrado de frente con los cánones establecidos no dudan en darle voz. Sin ir más lejos, la cantante Bebe Rexha le gritó al mundo que ningún diseñador quería vestirla para los últimos Premios Grammy, un tema que se convirtió en viral y que tuvo como consecuencia el apoyo de, no solo una sino dos firmas y un total de tres vestidos, en los que no tuvo ningún problema en meter “su culo de la talla 40” y lucir así de espectacular.